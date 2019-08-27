「假承租、真棄置」橫行 地主當心爛攤收不完還吃官司

2019-08-27 20:04

〔記者劉力仁／台北報導〕非法棄置廢棄物案件不斷發生，環保署表示，最新的手法是「假承租、真棄置」，不肖人士開出高額租金承租廠房、倉庫、空地，還大方地預付一大筆租金，當地主鬆澥心防後，就在倉庫內棄置爐渣等有毒廢棄物後逃之夭夭，留下地主或屋主收拾爛攤子，若地主容許或有重大過失，除了可能面臨巨額的清理費用，也會被追究法律責任。

環保署中區稽查大隊大隊長李金福說，近幾年，每年約有十幾起類似案件發生，舉例而言，108年3月環保署接獲民眾向彰化芳苑分局通報轄內有農地遭棄置不明廢棄物，經檢警環聯合查緝4個月，7月18日當場查獲2家食品加工污泥之再利用機構與3家清除機構共謀，將大量食品加工污泥未經處理棄置於彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉與溪州鄉等多處農地，數量超過5500公噸。

李金福說，當時環保署利用電腦系統勾稽分析及運用科學工具監控，發現清運車輛以繞場方式製造將廢棄物運送至再利用機構的假象，實際卻行駛至偏僻地區農地棄置，這種再利用機構以合法掩護非法行為，犯廢棄物清理法刑責，最重將處5年以下有期徒刑、1500萬元以下罰金。

中區督察大隊隊長吳權芳歸納多起案例犯罪手法，不肖業者直接或透過人頭、仲介出面接洽地主，佯稱要租地暫置合法物材，例如原物料、肥料、培養土等，其實丟棄有毒廢棄物；或謊稱可以提供合法土石回填低窪土地，結果運來有毒廢棄物回填土地，造成土地污染；也有不肖業者以高租金引誘地主願意承租土地或倉庫，最後丟棄有毒廢棄物後逃之夭夭。

吳權芳說，環保單位除了劃定高潛勢棄置熱點強化巡查，更導入無人飛行載具（UAV））地理資訊軟體及衛星影像等科技工具追蹤錄影，並運用GPS衛星定位，記錄廢棄物清運機具行車軌跡及即時稽查車輛動向，篩檢出疑似棄置地點，彙整不法棄置行為相關資訊，避免污染擴大。呼籲民眾提高警覺，如發現有非法棄置廢棄物及其他環境污染情事，請利用公害陳情專線0800-066666通報環保單位。

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