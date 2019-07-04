好大膽！通緝犯租農地堆300包廢棄物 被環保局抓到GG了

2019-07-04 16:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕這個通緝犯膽子也太大！竟然租農地堆置太空包廢棄物，至少300包，涉嫌違反廢棄物清理法第46條，被屏東縣環保局一舉查獲，也助警方捉拿通緝犯歸案。

屏東縣政府環保局本月（7月）2日於萬丹鄉一處農地，查獲農地內堆置有太空包廢棄物，土地使用人涉有非法堆置及清理廢棄物情形，立即通報保七總隊協助查處。

環保局表示，該萬丹鄉農地目前並未耕種，出租他人使用，土地甫出租不到2個月，該農地承租人即有堆置太空包情形，堆置數量經概略清點至少達300包以上，承租人雖表示該太空包內容物為金屬煉製原料，但經環保局查核，堆置物明顯為廢棄物，已涉嫌違反廢棄物清理法第46條，依法可處1年以上5年以下有期徒刑、得併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，該承租人製作筆錄時避重就輕，刻意隱瞞事實，對於太空包內容物來源都無法說明，疑似為人頭，非實際行為人，在保七總隊及萬丹分駐所員警協助調查下，更查獲該承租人為通緝犯，於是直接由警方逮捕移送地檢署偵辦。

環保局長顏幸苑表示，環保局與司法單位建立合作打擊犯罪模式，不肖業者切勿以身試法，也呼籲民眾對於閒置農地或廠房出租，應謹慎考量並瞭解承租人之用途，避免出租給不肖業者作為非法堆置處理廢棄物場所，否則可能面臨清除處理廢棄物或土壤整治等重大財物損失。環保局公害陳情專線：0800-066666或08-7351928。

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