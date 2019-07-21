220噸廢棄物丟南投、台中沒事 丟在彰化終於栽了

2019-07-21 15:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕有夠囂張！彰化縣花壇鄉、鹿港鎮境內遭不屑人士堆置大量塑膠混合物，將近220噸，彰化地檢署追查發現，負責清運的曾姓男子過去就有將這批廢料棄置南投、台中記錄，被捕時都辯稱是再利用腳料，獲不起訴處分，近日又將同一批垃圾丟到彰化，遭彰化檢方聲押時，曾男向法官搬出同套說詞一度免羈押，彰化檢方決定不再縱容，依違反《廢棄物清理法》且有再犯之虞再提抗告，前（19）日聲請羈押禁見獲准。

彰化地檢署指出，去年10月陸續接到檢舉，有大貨車利用夜間至花壇、鹿港偏僻地點傾倒廢棄塑膠混合物，且數量驚人，指派檢察官姚玎霖、施教文負責指揮保七總隊三大二中隊，會同彰化縣環保局等局處偵辦。經過半年追查，掌握曾男（26 歲）涉嫌重大，近日見實機成熟，傳喚相關業者到案說明。

檢方表示，該批廢棄物為南投一健身器材工廠生產跑步機時，裁切剩下的跑步邊帶， 2017年3月，曾男先將這批廢料載至草屯鎮一偏僻地點棄置，遭人檢舉，曾男辯稱是準備再加工的下腳料，只是暫時堆置，檢方採信，要求限期清除不起訴處分，去年6月，曾男將這批廢料載至台中烏日一河川地傾倒，又遭舉發，他還是辯稱，只是暫時的下腳料，台中檢方也採信，做不起訴處分。

去年10月，曾男又將廢棄物傾倒彰化，再遭舉報，檢方經半年偵查，今年6月19日檢方展開搜索，偵訊後認為曾男罪嫌重大，且有串證之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，沒想到曾男又搬出下腳料說詞，也遭法官採信，駁回聲請。

彰化檢方這次不再退讓，提出抗告，經台中高分院撤銷原裁定，並發回彰化地方法院，7月19日重開羈押庭，檢方蒞庭指稱，若是可利用下腳料，怎會到處亂倒在偏僻地點，主張是事業廢棄物無誤，法官終於認同，將曾男裁押禁見。

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