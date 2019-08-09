十八份坑溪以水泥掩埋垃圾？ 內政部：清理1米深填平固基

2019-08-09 20:24

〔記者周湘芸／新北報導〕桃園A7合宜住宅生活廢水長年排入新北、桃園交界處的新莊區十八份坑溪，近日有民眾發現，施工單位辦理十八份坑溪上游蝕溝治理工程，將既存的大量廢棄物直接用水泥灌漿掩埋，質疑垃圾深埋地下沒有清除，恐造成地基淘空崩塌，要求先清除廢棄物。

負責這項工程的內政部土地重劃工程處市地重劃工程課說，蝕溝工程周遭的廢棄物長年累積，囤積範圍太大，工程施作不可能全面清除，只能以最小驚動範圍為原則，針對地底下1公尺深的垃圾進行清理，透過混凝土填平就是為了穩固蝕溝基底，掩埋在更深處的廢棄物因為長年覆蓋，甚至有固床的作用，所以不會大動作挖除。

桃園A7合宜住宅的生活廢水排入當地的滯洪池後，伴隨雨量透過抽水馬達隨著蝕溝排入新北市新莊區的十八份坑溪，由於污水排到新莊區造成污染，也引起新北市民抗議，甚至成為去年市長選舉藍、綠攻防議題。

因上游蝕溝治理工程尚未完成，導致邊坡土方裸露，遇暴雨沖刷容易導致上游蝕溝大量廢棄物流入十八份坑溪，又造成二次污染，內政部土地重劃工程處因此辦理十八份坑溪上游蝕溝治理工程。但民眾發現，工程未徹底挖除深埋地底下的垃圾，直接用水泥灌漿就地掩埋，經過豪雨或山洪暴發，地基恐遭淘空崩塌，對下游的污染及危害更大。

新北市議員鍾宏仁說，相關單位應積極清理地底下的垃圾，並釐清廢棄物的種類是否會影響土質鬆動而造成安全疑慮，將邀集環保局到場了解；環保局則說，初步了解，十八份溪蝕溝周遭大多為一般廢棄物，工程計畫是否便宜行事？要仔細核對施工計畫才能了解，該處的廢棄物已囤積多年，在施作工程時不一定要全面移除，也可能有穩固基底的作用。

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