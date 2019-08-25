腦麻青年阿倫自力自強求職毅力獲肯定

2019-08-25 14:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕23歲的阿倫因腦性麻痺有中度肢體障礙，雙手變形不對稱且語言能力受損的他畢業後，展現自立自強毅力，一家家投履歷求職，無懼異樣眼光面試吃力地表達就業意願，替自己爭取機會，感動業者獲錄用，台中市勞工局協助職務再設計助他排除工業障礙，已順利就業的他，從行政助理調任電腦維修員，阿倫為自己打造出「天生我材必有用」的舞台。

阿倫出身單親家庭加上有肢體障礙及說話不清晰，求學時屢遭同學嘲笑，但他的母親總是鼓勵他「不是全部的人都是壞人」，成為他的正能量來源，支撐他要自立自強更堅強，去年甫自大學資工系畢業，他積極求職，雖然不少履歷寄出後均石沈大海，但只要有人願意給他面試機會，他就積極參與，雖然還是被拒絕得多，但阿倫沒有放棄。

他的毅力終於打動企業主，康倪集團經理江素美說，當時阿倫來面試時，儘管說話吃力，卻不要陪同前來的就服員代言，一字一句全靠自己費力陳述，展現內心堅強，不卑不亢的靭性深深打動她，這麼積極的求職者怎能不給他機會。

就服員郭豐蜜說，原以為阿倫要找到適合工作可能需要努力一段時間，沒想到好消息很快就來到；阿倫也開心地「媽媽的話是對的，社會真的處處有溫暖」。

原本阿倫應徵的行政助理需要外出處理匯務，江素美考量他障礙限制，改善用他的專長，請他負責會員資料建檔與核對的電腦文書工作；電腦文書作業需要操作滑鼠與鍵盤，阿倫雙手變形，抓握力較差，就服員運用小額職務再設計提供無線滑鼠等，讓阿倫可以輕易抓取，提升工作效率。

一年多來，阿倫樂觀、開朗的性格，和同事互動相當融洽，工作的表現更贏得公司信任，再次為他調整職務，委由他協助電腦維修，阿倫能學以致用，在職場更是游刃有餘，樂在其中，不負媽媽的期望。

台中市勞工局長吳威志指出，身心障礙朋友求職不易，勞工局除透過支持性就業服務，協助開發工作機會，並運用職務再設計協助排除工作障礙，助穩定就業，吳威志呼籲企業，給身心障礙者機會，他們一樣可以做得很好。

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