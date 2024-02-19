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李伯道神隱！涉性騷放棄親自辯駁 司法院要求不公開審理

懲戒法院前院長李伯道涉性騷擾女部屬，今未到懲戒法院親自辯護。（資料照）

懲戒法院前院長李伯道涉性騷擾女部屬，今未到懲戒法院親自辯護。（資料照）

2024/02/19 10:38

〔記者吳政峰／台北報導〕懲戒法院前院長李伯道涉性騷擾女部屬，被監察院及法官評鑑委員會雙雙移送懲戒法院職務法庭，合議庭傳喚李19日「回娘家」受審，未料李放棄親自辯駁的機會，改委託王姓律師代理，但未說明請假理由。司法院主張本案涉及性騷擾，要求不公開審理，受命法官陳文燦依法官法第57條，當庭諭知改為閉門審理。

本案由職務法庭第4庭承審，定今（19日）上午9點半開庭，並傳喚李伯道應訊，截至昨日為止，李均未請假，加上他身為懲戒法院前院長，外界認為應會尊重前同事而選擇出庭，故19日有不少媒體在法院門口等待。

但李伯道神隱，放棄親自為己辯駁機會，在未提前請假的情況下，逕請王姓律師代理出庭，王律師進了職務法庭表明李不會來，當庭請假，惟未說明理由，讓媒體撲空。

陳文燦開庭即言明，法官法57條雖然規定「職務法庭審理案件，應公開法庭行之」，惟若有妨害善良風俗之虞、處理程序依法不公開、法律規定應秘密事項、當事人聲請不公開獲准等四種情況，法院仍可改行不公開審理。

陳文燦詢問兩造意見，移送機關監察院、法評會均表尊重陳的職權，被付懲戒人、即李伯道委任的陳姓律師亦稱尊重，只強調司法院「性騷擾申訴處理評議委員會」及法評會當初調查時，均要李守密，不可對外洩露內容，陳文燦應審酌此點。

唯一有意見的是司法院，司法院代表要求本案應改為「不公開審理」，理由是李伯道還有性騷擾案在台北高等行政法院審理，且另有其他案件在進行調查中，為了保護當事人隱私，本案不應公開。

陳文燦審酌兩造意見後，直指法官法第57條第一項第一款的「有妨害善良風俗之虞」，當初的立法理由已列出包含「涉及性侵害、性騷擾之情形」，因而認定本案涉及性騷擾，屬於不公開審理的範疇，當庭諭知清場，改為閉門審理。

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