台電火力廠回饋金加持…通霄鎮民福利金發500元

2019-08-21 15:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕小確幸？苗栗縣通霄鎮因設有通霄火力發電廠，獲得台電協助金補助，往年鎮公所都會編列250元社會福利金發放給設籍通霄鎮的鎮民，去年提高至300元，今年通霄鎮公所再加碼到500元，希望給鎮民一個中秋節紅包。

通霄鎮公所表示，社會福利金只要於今年6月30日前設籍於通霄鎮者皆能領取。目前正在整理相關資料，預計於9月7、8兩天發放。通霄鎮長公所指出，除了提高社會福利金，將持續推動各項軟硬體建設及社會福利工作。

通霄鎮因台電設廠之故，每年可獲得敦親睦鄰回饋金。2012年以前使用於鎮民電費補助，後來因節能減碳獲得社會大眾關注，也成為政府施政目標，經濟部認為台電協助金作為補助電費用途不妥，遂改發放社會福利金。

後來雖改發放250元，但因民眾常反映零錢容易掉落、遺失，且250元閩南語諧音被民眾認為稍嫌不雅，所以決定提高金額，去年提高為300元，今年再度提高至500元。

至於鎮民則意見紛陳，有些鎮民認為應該把福利金集中，針對目前通霄鎮缺失部分做建設改善，畢竟人口持續外流，讓不少人憂心忡忡；有些鎮民則認為，反正平時與公共事務距離太遠，領個禮金當中秋紅包也不錯，畢竟台電除了設置電廠，目前高壓電塔也興建中，應該多回饋地方。

但也有鎮民直言，自台電設廠後，並未給地方帶來發展，如今又因中央政策興建電塔，通霄鎮將成電塔之城，讓人難過。

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