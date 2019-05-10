板新水廠回饋金補助電費只用掉一半 民代建議加碼

2019-05-10 22:08

［記者謝武雄／桃園報導］位於新北市板新水廠原水來自石門水庫，由於借道大漢溪鳶山堰取水，導致大溪區有9成以上區域是板新水廠水質水源保護區，市府從前年起就編列預算回饋保護區內住戶電費，每月100元，由於2年執行下來，預算用不到一半，議員李柏坊今天在質詢時建議由現行的100元提高至150元，市長鄭文燦則允諾全面檢討。

鄭文燦表示，雖然執行率只有5成左右，但主要的原因是回饋區住戶申請不夠踴躍，扣除部分已經領取優惠不能重複申請，目前申請比率只有6成左右，還是偏低，會請經濟發展局與大溪區公所研議，讓回饋金制度設計更建全，包括檢視現有補助條件等，希望擴大原來政策的涵蓋面，再檢討是否可以調高。

李柏坊表示，106年編列2400萬元支付電費，結果只用了1009萬元，去年編列2000萬元只用了989萬元，兩年編列4400萬元，卻用不到2000萬元，大約還有一半以上的回饋金沒有發出，如果全部發出，每戶每月可補助200元，但考量回饋今使用須保持彈性，建議由現行的100元提高至150元。

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