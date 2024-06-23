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邁入AI時代 彰市公所網站全新改版4大功能曝

彰化市公所官方網頁即日起全面升級大改版，全新4大功能帶給市民更好體驗，讓生活更便利。（翻攝彰化市公所官網）

彰化市公所官方網頁即日起全面升級大改版，全新4大功能帶給市民更好體驗，讓生活更便利。（翻攝彰化市公所官網）

2024/06/23 08:56

〔記者湯世名／彰化報導〕迎接AI時代，彰化市公所官方網頁即日起全面升級大改版，全新4大功能包括有智慧客服、線上預約、進度查詢與全新介面，帶給市民更好體驗，讓生活更便利。

彰化市長林世賢指出，在AI的時代，公部門也不能再老古版；這次他們全面升級了彰化市公所官網，全新4大功能帶給市民更好的體驗，首先是智慧化的「半半AI客服來幫你」，亦即半半AI客服24小時上線，市民只要有問題想要詢問，24小時提供即時解答，無論何時何地，疑問一秒解決。

其次是「線上預約免等待」，市民線上預約選擇可以前往市公所洽公的日期、時段；線上預約功能開放時間為上班日每天上午7點至晚間8點，省時又快速，讓市民輕鬆預約各項市政服務，不再需要排隊等待。

第3項是「進度查詢不漏接」，市民隨時掌握申請案件進度，不再焦急等待，只要依照預約時間，帶齊需要文件前往市公所辦理，公所同仁就能立即為市民服務。

第4項是「全新介面更直覺」，這次改版不僅在視覺上更加美化，帶來更友善的使用體驗，還引入了多項智慧功能，市民要辦理甚麼業務一目了然，讓生活更便利。

林世賢表示，他上任5年多來，市公所不只門面變得美觀、無障礙通行，更增設了公所服務台及引導地貼，即時為民眾導引需要的方向，服務再升級，持續和市民朋友一起前進，打造更便利、更貼心的彰化市。

邁入AI時代，彰化市公所官方網頁即日起大改版。（翻攝彰化市公所官網）

邁入AI時代，彰化市公所官方網頁即日起大改版。（翻攝彰化市公所官網）

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