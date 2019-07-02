國光電廠提撥回饋金 桃市府：與擴建無關

2019-07-02 22:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龜山區國光電廠從今年起將提撥回饋金，預估1年金額有3000多萬元，由於國光電廠之前曾提出第2期擴建計畫，地方上傳出是通過擴建案才有回饋金，將抗爭到底；市府則解釋，桃園市的電廠只有國光電廠沒有提撥回饋金，今年4月中央通過回饋金相關辦法，國光電廠必須依法提撥，至於擴建案已經撤回。

經濟發展局長郭裕信說，針對國光電廠第二期擴建計畫，桃園市政府已於去年11月6日發表六點聲明反對擴建，經濟部能源局於今年4月23日函轉國光電廠撤回「第二期擴建計畫環境影響說明書」，環保署於4月25日函復同意國光電廠撤回該案，因此整個國光電廠第二期擴建案已經停止。

至於國光電廠發放回饋金部分，是經濟部於4四月16日通過「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，要求各發電廠皆須依該規定辦理，因此國光電廠於今年起必須起提撥協助金（回饋金）給市府及電廠所在地的龜山區公所，市府也在訂定國光電廠協助金管理要點；據悉，未來，以電廠周邊2公里住戶為回饋區，另電廠輸配線所經地區也有回饋金，預估今年將有3千餘萬元。

據悉，桃園市境內共作3座電廠，其中以台電大潭發電廠最大，總裝置容量為5056.2MW，其次是蘆竹長生海湖發電廠，總裝置容量為900MW，最後則是中油公司的國光電廠，總裝置容量480MW，國光電廠產生電力以345KV高壓電送至台電頂湖變電所，長度約4.3公里的架空電源線及14座電塔。

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