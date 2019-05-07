遲來的正義！楊梅14戶誤劃道路用地解編 免繳住宅回饋金

2019-05-07 20:27

〔記者許倬勛／桃園報導〕遲來的正義！楊梅區文化街14戶住家、共162坪土地，在43年前被誤劃為都市計畫區內的「道路用地」，4年前市府預計解編，竟要全體住戶繳納約300餘萬元的「住宅回饋金」，引起極大反彈；市府都市發展局辦理楊梅都市計畫第4次通盤檢討，內政部同意核定變更「住宅用地」後，住戶可免繳回饋金。

「未經查證說變就變，真是蠻橫！」75歲的鄒運清說，1976年楊梅鎮公所來函通知，文化街123巷口因查無地上建物，沿線10餘公尺將變更為都市計畫道路用地，但周圍房屋屋齡都超過50年，明眼人都看得出來是住宅區。

居民組成自救會，多年來頻向民代、機關陳情，無奈只得到「再調查、再評估」的消極回應，而且計畫道路也無消無息，住戶不敢裝修房屋、也無法辦理營業登記，每天活在房屋恐成違建遭拆的陰影下。

埔心地區發展飛快，交通路網愈趨完整，4年前市府認定文化街無闢路需求，預計解編，住戶也簽下廢除道路變更同意書，內政部於2015年審核通過解編，各戶透過繳納回饋金方式，讓住宅「就地合法」。

住戶抱怨連連，認為「市府錯先」，卻要每戶承擔30多萬元的代價，根本不合理，住戶於公開展覽期間，委託市議員鄭淑方提出需求，盼能減免回饋金或取消。

都發局都市計畫科長游立偉指出，經監察院認定，鎮公所時期勘查人員未盡現勘責任，顯有疏失，住戶也以地籍圖、空照圖等舉證，證明該地劃入都市計畫前，確實有房屋存在，符合「變更審議原則」，住宅區曾經變更公共設施用地，若經再次變更者，符合免予回饋規範。

鄭淑方說，早期因資料不齊全或人為疏失，界定都市計畫範圍衍生許多問題，其中以老屋的合法性最為嚴重，建議民眾可向農委會林務局申請航照圖自保，證明現居地房屋於都市計畫法實施前就存在，並向地政所提出建築物保存登記，以求自保。

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