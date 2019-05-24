你也能經營電廠！ 新北產官民合作 推動公民電廠

2019-05-24 18:43

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府推動公有案場導入公民電廠機制，今（24）天與大同公司、蘆荻社大及淡水社大簽約合作，由市府提供場域、大同公司負責施作，兩所社大培力民眾能源意識並號召民眾出資參與，以產官民三方力量合作建置兩處公民電廠示範基地，再藉由案例的經驗擴散，逐步建立民眾能源自主意識，讓公民電廠在新北遍地開花。

經發局指出，公民電廠就是民眾自己擁有且負責管理營運的電廠，是當前全球再生能源發展的主要趨勢，在歐洲已有超過3500家的綠能合作社，參與人數達50萬人以上；台灣在2017年修正放寬「電業法」有關再生能源發電業的組織型態，包含合作社、公司、非營利組織及社會企業等都可參與，公民電廠因此應運而生。

副市長吳明機表示，新北市自2013年起，辦理公有房舍太陽光電公開標租，迄今已完成158處案場設置，今年度第6次公開標租案導入公民電廠機制，將與大同公司、蘆荻社大及淡水社大共同設置容量達20KW的2處公民電廠示範基地。

蘆荻社大主任李易昆表示，蘆荻社大今年3月29日成立「有限責任新北市庶民發電學習社區合作社」，以每股5000元方式招募股東，售電盈餘除分配給社員外，其中5%會作為在地能源教育使用，合作社除了積極開發民眾屋頂作為施作場址，也希望藉由經發局媒合公有場域，讓民眾親近能源議題並認識再生能源及公民電廠。淡水社大董事長許慧明表示，25日將成立在地的能源合作社，為推動公民電廠更邁向前一步。

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