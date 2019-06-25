國光電廠回饋金有譜了！今年度起須提撥「協助金」給地方

2019-06-25 21:32

〔記者鄭淑婷、魏瑾筠／桃園報導〕經濟部今年4月16日公告「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，電廠須依規定提撥協助金給地方，也讓討論多年的國光電廠回饋金有了譜，桃園市政府經濟發展局說，依規定，國光電廠必須從108年度起提撥協助金給桃園市政府及電廠所在的龜山區公所，但後續的運用方式，仍待市府與龜山區公所討論才能定案，目前草案仍在擬訂中，初估每年協助金約3400萬元。

位於龜山區大崗里下湖的國光電廠，為民營天然氣火力發電廠，於2000年動工興建、2003年運轉，並計畫擴建二期工程，但地方多表達反對擴建立場，認為桃園的電廠夠多了，電廠周邊居民也飽受空污所苦，二期工程目前仍在環差、環評，隨著經濟部電協金運用辦法公告，爭論多年的國光電廠回饋金也有了譜。

市長鄭文燦今天出席活動時，也談及國光電廠回饋金，他說，目前已有了初步的草案，因為還要再協商才能公布，過去只有鄰近的中油桃園煉油廠有回饋金制度，桃煉廠也決定從明年開始，將回饋金從1500萬元提高到2500萬元，主要回饋周邊各里，包括龜山、桃園，而國光電廠在後山，受影響較大的為龜山大坪頂地區，因此他希望能以大坪頂地區7個里為範圍來做回饋計畫，計畫核定後就會來推動。

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