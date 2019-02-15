直接沖抵採購款V.S繳回國庫 F16V研發回饋金怎麼用引熱議

2019-02-15 14:35

〔記者羅添斌／台北報導〕各國紛紛向美國提出F16V新機採購案，預料F16V研發回饋金今年可望有首筆入袋，但對於研發回饋金要如何處理，軍方內部則有兩派意見，一派認為可以直接沖抵對美的F16V戰機採購款，另一派則建議應繳交國庫運用。

軍方內部人士今天指出，因為要全額負擔F16V戰機研發經費，以及要增購精準彈藥等因素使然，我國F16戰機性能提升為F16V型戰機的計畫，全案金額一路增加，由最早的1100億，2016年9月成長為1296億元，2018年8月再調增為1402億元。

他說，由於我國支付美方的金額非常高，我方相期待F16V研發回饋金支付我國之後，能夠相當程度的降低成本，並且藉由台美工業互惠合作計畫，提升我國國防科技的實力。

但對於F16V研發回饋金支付給台灣之後，我方要如何處理，軍方內部人士坦言，目前已有兩派意見待整合，其一就是回饋金在支付我國後，留在專戶內，做為直接沖抵要支付給美國的F16V戰機採購款之用，其二則是全額繳交國庫，由政府來運用。

他說，這兩派意見目前都有人建議，如何處理也不是國防部說了算數，最後還要由政府高層來決定。

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