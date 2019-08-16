水公司延管通水 台南西連里19戶居民受惠

2019-08-16 13:42

〔記者楊金城／台南報導〕台南市下營區西連里部份居民因地處偏遠，長期以來無自來水可用，在台灣自來水公司第六區處協助下，爭取到300萬元延管經費，近日已完工通水，受惠的19戶居民對於水公司積極解決用水需求深表感謝。

為了19戶用水，水公司花了300萬元延管，做得值得肯定。台水六區處表示，雖然當地居民想申裝自來水，卻苦於高額的管線費用而未能如願，台水六區處接獲西連里長林文祥的陳情後，主動瞭解居民用水現況，說明相關申請程序，並積極向水利署爭取無自來水地區延管補助，期間林文祥也大力奔走，盡心盡力，努力促成這一樁美事，才能順利爭取到水利署250萬元及台南市政府50萬元合計300萬元的延管補助費。

水公司埋設口徑100公厘延性石墨鑄鐵自來水管900公尺，並在日前完工，西連里19戶有自來水可用了。

台水六區處李丁來處長表示，水公司體認供水責任重大，照顧每個人的用水需求是台水公司的責任，一直以來台水皆以提供用戶量足質優之自來水為第一要務，所以竭盡全力辦理各項供水設施，除解決居民無水之苦外，更會持續為飲用水品質做把關，期望讓人人都有乾淨安全的自來水可以使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法