自來水延管屏東潮州 將造福上萬用戶

2019-07-23 17:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司推動屏東潮州地區延管工程，預計延管長度達上百公里，涵蓋十多里，將使用延性鑄鐵管，預計一萬多用戶受惠。

屏東縣潮州地區多年來仰賴地下水源，但隨著環境改變，地下水水質越來越差，不少居民反應地下水有紅褐色現象，洗澡會產生皮膚過敏發癢症狀。

水公司七區處配合行政院前瞻基礎建設計畫無自來水地區供水改善計畫補助，著手辦理潮州地區水源開發、淨水場設置及延管工程，致力讓在地居民享用到乾淨衛生的自來水，提升屏東地區生活品質。

水公司推動潮州地區延管工程已動工，預計延管長度達上百公里，涵蓋潮州地區永春里、光春里、富春里、八爺里等十多個里，統一使用延展性佳、防漏效果好的延性鑄鐵管（DIP），工程完工後，將使潮州地區10000多戶居民享用到安全、衛生的自來水。

潮州地區延管範圍廣闊，工程以分區方式進行，目前水公司爭取用戶外線補助計畫，降低接水負擔，並將主幹管與用戶管一併施工，民眾可至東港營運所申請裝設自來水，鼓勵民眾儘快提出申請。

處長王明孝表示，水公司除定期檢測屏東縣市各淨水場原水、清水及配水，屏東縣環保局亦每月進行抽測，抽測結果全數符合飲用水水質標準，合格率達到百分之百。

王明孝指出，在嚴謹把關下，24小時不間斷供應量足質優的自來水給用戶端；未來也將持續推動屏東地區無自來水地區延管工程，讓居民都有乾淨安全的自來水可以使用。

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