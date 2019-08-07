配水池沒人負擔？竹縣議員批改善偏鄉自來水為德不卒

2019-08-07 17:36

〔記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮南平里、北平里10幾年來爭取自來水，臨門最後一腳卻卡在配水池用地迄今沒有著落！民眾必須無償提供用地，才能施工供水；勞動黨籍新竹縣議員陳新源認為，政府這種作為就好像送個蛋糕請人吃，卻要對方自備刀叉，說穿了就是「為德不卒」！

他認為，有自來水可用是當前很基本的人權之一，近年中央既然推動「無自來水地區供水改善計畫」，就該配套把配水池用地所需經費一併納入預算，不然枉費政府長久以來努力要讓自來水普及偏鄉的美意。

陳新源說，前述「無自來水地區供水改善計畫」的相關作業明定地方要無償提供配水池用地，以1個配水池120坪、取得費約100萬計算，就算北平里需要3座，總共也不過300萬元，這跟動輒幾千萬的供水改善工程相比猶如九牛一毛，既然政府有提高自來水普及率的美意，就該把這個用地取得費一併編入預算內執行，才不致於虎頭蛇尾、為德不卒。

為此，他曾在議會中提案要縣府有肩膀一點，乾脆在中央修法前，先代替中央承擔下來自己編錢幫鄉親，但是依舊被縣府以財政困難為由「打槍」。

水公司3區處副處長王亮中直言，陳新源的看法其實跟他們的供水計畫強調的精神不謀而合，只是他們也強調：照顧民眾用水權益，是「中央和地方政府」共同的責任，所以才會把配水池用地取得交由「地方」政府負責，而工程相關的經費由中央編列，然而很多地方政府受限財政困難，才會協調民眾幫忙自行取得。

新埔鎮長林保祿也認同陳新源的看法，他願意在兼顧財政下，審慎評估如何協助鄉親取得用地。

陳新源說，他之前就有在議會提案，要求縣府建請中央修改前述作業要點，把用地取得納入中央預算內編列，而在修改前，縣府或鄉鎮市公所應責無旁貸先自行編籌，以幫助需水地區居民分攤這個用地費用。

他以新埔鎮巨埔、鹿鳴2里為例，260戶申請接水共花100萬在巨埔農場上方取得配水池的用地，如願新建了配水池後，表面上看似只嘉惠了前述申裝戶，實際上因有了配水池而施作的延管工程完成了，2里境內其他原沒申裝的、或是不在延管工程計畫範圍內但管線有實際經過的家戶，現在也陸續接水了，等於真正的受惠者超過前述的260戶。

他也說，使用者付費的觀念鄉親已經都有，很多人不是不願意出配水池的用地費，只是因為戶數太少，費用太高，負擔太重。就像北平里僅100戶申裝，卻得新建3座配水池！假如中央沒有修改相關法令，縣府和公所就應該要考量這類狀況，給予補助幫忙。

陳新源說，喝水對所有生物都很重要，特別現在極端氣候異常，很多明井的水源逐漸枯竭。像南、北平居民慣用明井的，不管是水源枯竭或受污染，越來越多家戶要靠去外面買水或提水，才有水喝，這種現象發生在現在的社會中真的很不可思議，政府應該審慎思考如何透過預算編列的方式，來讓自來水延管工程可以真正發揮其效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法