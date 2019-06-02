林智堅推新竹喝水庫水成真！2020年北水南送工程4日開工

2019-06-02 12:24

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅一年來積極向台灣自來水公司提出調度水源要求，爭取竹市全數飲用水庫水，去年獲台水允諾推動「2020年北水南送計畫」，並獲行政院納入前瞻基礎建設，工程將於4日由台水公司舉辦開工典禮，預計2020年12月竣工，林智堅推動的「新竹市民喝好水三部曲」啟動第三部曲踏出最關鍵一步，工程將於2021年中完成驗收並通水，屆時新竹地區可望全部飲用水庫水，更將進一步確保新竹地區產業、民生供水穩定無虞。

新竹市政府積極為市民飲水品質把關，去年起啟動「新竹市民喝好水三部曲」，回應市民對飲用水品質的期盼，首部曲為林智堅持續向台水公司提出要求，盼將竹市民生飲用水全數改成水庫水，獲得台水允諾北水南送，調度石門水庫用水至新竹地區；二部曲為今年3月民間團體提案公投推「廢污水管理條例」訂定，林智堅除第一時間簽署提案，更即刻主動擬定自治條例送議會審議。

第三部曲則是確認市民喝好水關鍵一步，獲行政院納入前瞻基礎建設的「2020年北水南送計畫」，將在6月4日週二由台水公司正式啟動工程，明年12月底各標工程竣工，預計2021年6月完成驗收及通水。

工務處指出，為提升新竹地區供水調度備援能力，台灣自來水公司於4日舉行管線工程開工典禮，新設桃園至新竹間送水幹管，讓桃園至新竹水源調度備援能力可由現況每日4.6萬噸提升至每日20萬噸，工程總經費合計約27.8億，由前瞻基礎建設計畫之水環境建設計畫支應，預計2020年12月底工程竣工，2021年中完成驗收及通水。

工務處表示，管線工程完工後，在水情穩定情況下，新竹地區將全部飲用水庫水，若遇水情吃緊，竹市更將有頭前溪水源作為備援系統，確保民生、產業供水穩定無虞；竹市有台灣重要產業命脈新竹科學園區座落，穩定的供水環境是關鍵，工程完成後，新竹地區民生水源將來自寶山水庫、寶二水庫、永和山水庫及石門水庫，讓桃園至新竹水源調度備援能力增加15萬噸，新竹居民全面喝水庫水成真，更確保新竹地區產業、民生供水穩定無虞。

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