「等了一輩子」 頭份濫坑里住戶終有自來水可用

2019-07-24 15:21

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市濫坑里17戶住戶，雖緊鄰著永和山水庫，但長久以來卻無自來水可用，居民都須挖井水或買水使用，十分不便，多次向有關單位陳情，經縣議員陳光軒協調，台灣自來水公司以專案撥款約1000萬佈設自來水管，預計8月中旬完工，居民們興奮迎接自來水，歡呼「終於不用為水而苦了！」

濫坑里12鄰的住戶，與永和山水庫相距不到1公里，但由於地處偏僻，戶數也不多，自台水公司設立45年以來，當地皆無便捷自來水可用，居民們鑿井取用地下水，遇到旱季時則要到外地買水，再加上附近有農、牧用戶，水源經常不足，成為居民長久以來備感困擾的民生問題。

經過多年陳情，苗栗縣政府、頭份市公所、縣議員陳光軒及台水公司多次開會協調，去年終獲台水核定以專案方式撥款1012萬元，將自水庫拉一段3公里長自來水主管線，銜接至當地17戶住戶家中，目前正在施工階段，預計於8月中旬完工。

陳光軒表示，頭份市雖然已是苗栗縣第一大城，工商發展蓬勃，但卻仍有偏遠地區居民竟然連基本的民生自來用水都沒有，經縣府、公所、台水、當地民眾努力下，終於促成此次專案，後續也將協助流東里部分地區爭取接管。

陳情人張玉玲看著正在施工埋管的工地，興奮之情溢於言表，她開心地說，過去經常睡前都還要煩惱隔天無水可用，當地更有老人家一輩子都為水而苦，如今困擾當地許久的問題終於解決，眾人也已迫不及待，準備迎接轉開水龍頭就有乾淨自來水湧出的時刻。

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