自來水普及率墊底 潮州力拼年底1萬戶

2019-06-20 13:06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕過去自來水普及率不到3%的屏東縣潮州鎮，在全國排名墊底，為了翻轉用水問題，屏東縣政府與潮州鎮公所全面推動自來水接管，潮州鎮去年底發出首波裝設通知，目前已有超過4700戶申請，並有1千多戶開始送水，鎮公所今天再公布第二波可申請自來水裝設名單，將有4千餘戶會收到通知，力拼年底完成1萬戶裝設里程碑。

潮州鎮第一波自來水接管計畫為1至7期，範圍包括永春里全里，及光華、光春、富春、八爺等部分住戶，第二波範圍為8至14期，將擴及崙東、彭城、九塊、三星、三共、光華等地區，民眾以收到通知為主。

潮州鎮公所指出，公所會寄發通知到可申請的家戶中，通知單上詳列了申請辦法及合格水電商通訊錄，收到通知的民眾可備妥相關資料，委託合格水電承裝商設計規劃管線，平均申請費用包括水錶規費、私領域管線裝設約為2500元。

潮州鎮早在1988年就完成自來水管鋪設，但當時的地下水源豐沛、水質乾淨，多數鎮民不意願花錢接引自來水，近年產業變遷地下水質惡化，地方致力推動自來水普及，鎮民申請戶數也超乎預期。

潮州鎮公所表示，特別感謝縣府、潮州鎮民代表會全力支持，除了力拼年底達成1萬戶目標，公所也會盡到監督的責任，要求施工品質，並繼續推動自來水普及，擴增裝設範圍。

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