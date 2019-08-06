「說好的自來水咧？」 新埔南、北平里居民怨嘆

2019-08-06 21:25

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣新埔鎮南、北平兩里居民苦等15年，卻迄今盼不到有自來水可用，今天當地鄉親人手一個大儲水桶，集體向鎮長林保祿陳情，抗議都什麼年代了，他們竟然還沒自來水可用！有些年輕人為此不願回鄉，留下的人，有的因長期飲用地下水而頻頻結石，更多人為了健康，不是斥資安裝濾水設備，就是每週或每個月出動小貨車，花1、2個小時遠赴外地載水，大家苦不堪言。

新竹縣政府國際產業發展處公用事業科表示，新竹縣境內部分地區申裝自來水會卡關，主要問題多半都出在配水池的用地取得困難，不然就是民眾接水意願低，導致整體工程施設成本過高，評比拚不過其他競爭地區所致。不過，政府近年致力提高全國自來水普及率，現在只要每戶成本低於60萬，原則上都會優先給予經費辦理。

水公司3區處副處長王亮中說，之前就針對南、北平2里的用水需求現勘過，曾經評估從鄰近自來水管網延長管線進入。但因這2里地勢高於鄰近地區約100到150公尺，導致各得設置2到3個加壓站配水池，以分段加壓送水到用戶，只是2里的配水設施用地迄今也都還不清楚要設在哪裡。

王亮中說，初步評估，南平270戶申裝，需要2座加壓站配水池，約需4500萬施作。北平里100戶，需3座加壓站配水池，計畫經費約要5800萬元。

依據行政院訂定的管考規定，每戶申裝用水的成本以60萬元為「門檻」，在這個門檻以下的會優先核定經費辦理，主要是希望在有限經費下能嘉惠更多用戶。

因此，以前述條件換算，南北平里每戶成本各自為16、7萬和58萬。南平里是有機會率先獲得核定經費的。

北平里的每戶成本恰巧落在「門檻」的邊緣，所以還需確認用地位置，經評估施工難易度後，才能進一步確認有無機會獲得核定經費辦理。

南平里里長劉守森說，他們以前都用地下水井，水質正常。大約15年前，高鐵施工且在境內落墩後，地下水水脈受到影響，此後大家的井水都變成了客家話中的「黃泉水」，看起來沒有異狀，但含鐵量卻變得非常高，湊近鼻子就可以聞到鐵鏽味，白色的衣服洗幾次就變黃，以致他現在都不敢穿白色的上衣。

南平里退休里長彭劉祖說，為此，居民們後來都只好遠赴龍潭、楊梅、關西等地去載水回來飲用。他為了全家10幾口，每個月都去2、30公里外的北埔冷泉附近取水。

北平里72歲里民林來富說，他這幾年就是喝地下水喝到身體有結石的問題。南平鄉親馬福金跟家人為了避免前述困擾，自費15、6萬裝設濾水器。

里民劉鳳美等人質疑，「當初說好的自來水咧？」都已經多少個立委、縣長過去了，到現在連幹管都還沒看到延伸進到南平、北平地區！

鎮長林保祿說，中央總是用願意接管的人數多寡去計算相對的成本效益，這使得南北平里因為人少、地形施工不易，相對不如其他競爭地區具有優先被列入接水的優勢。目前全鎮的自來水普及率已經破了7成1，但在這兩個里卻是趨近於零。年輕人因為用水的不便更不願回鄉定居，有些家戶甚至搬離，兩里總戶數從原來的700多戶，現在只剩580戶。

南平里民林應昌日前半夜載水還發文說：每回家裡的水用完，我的頭就痛！三更半夜要載水吃，不曾抗爭的國民就該如此嗎？每次不管大小選選舉都說要替新埔鎮南平里裝設自來水，好笑的事都是騙，都已是2019年啦還沒有自來水，真是會笑掉大牙。

林保祿說，他看了真的是心有戚戚焉，會努力再尋求突破，以解決這2里無自來水可用的問題。

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