勿心存僥倖！國道一號林口A交流道 15日起科技執法

2019-08-12 00:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕國道一號林口41A交流道（文化一路和八德路口）位於新北市林口區、桃園市龜山區交界，出入交流道車流與平面車流交織，常有闖紅燈、紅燈時穿越停止線以及直行車占用轉彎車道車輛，但警方攔車取締又恐釀壅塞。新北市議員蔡淑君爭取在此路口設置全新北第一台的智慧型攝影機，一共4組科技執法設備，8月15日起錄影開單，對違規駕駛處以600元至5400元罰鍰。

新北市交通警察大隊副大隊長黃建忠說，此處採用科技執法，有全新北第一台的智慧型攝影機，一共4台，每台搭配測速照相機取締違規車輛。智慧型攝影機進行影像分析，能判斷車輛路徑，若車輛未依照標誌標線轉彎或超越停等線等，就會被拍下取締。

蔡淑君說，文化一路和八德路車流量大，許多不耐久候的車輛違規，因此運用330萬元配合款，爭取在41A交流道出口、文化一路林口往龜山方向增設共四組科技執法工具包括智慧型攝影機、測速照相機等。

蔡淑君說，警方也協助在國道一號下道前、文化一路一段設置「路口設置科技執法」牌面，提醒駕駛守法。

林口交交通分隊分隊長楊世彬說，此路口上下班時間容易壅塞，萬一有車輛不遵守交通規則發生碰撞，交通更是大打結，科技執法能突破員警人力取締困境，有望紓解車流。

黃建忠說，新北市科技執法實施後，違規案件大減6至9成，目前在板橋車站南門（縣民大道側）實施違規停車自動偵測執法系統；也在萬里隧道、北宜公路實施區間平均速率執法。

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