衰！取締違規拍到女士在車上喝咖啡 意外引發家庭糾紛

2019-05-30 15:07

［記者謝武雄／桃園報導］綠線捷運已經陸續動工，也衝擊沿線交通，市府交通局於上月與公車業者合作，利用公車行車紀錄器檢舉在公車停靠區違停車輛，並選擇桃園區中正路大同路至慈文路段試辦；議員黃婉如今天質詢時爆料，檢舉案件中，竟然有女士在車上喝咖啡，結果罰單寄到家中引發家庭糾紛，成為案外案。

交通局表示，市府的確和公車業者合作，利用公車行車紀錄器檢舉在公車停靠區違停車輛，但全案從6月1日才開始執法，這張照片應該不是公車業者提供。

警方則表示，這張取締違規照判是由高處往下拍，應該是站在制高點拍攝未繫安全帶，但警察局交通大隊及各分局都未開出這張違規罰單，應該是當事人在外縣市違規被拍攝，由於戶籍在桃園市，罰單才會寄到桃園。

黃婉如表示，交通局和客運業者合作，利用公車行車紀錄器檢舉在公車停靠區違停車輛，由於有數量壓力，逼得業者必須不擇手段檢舉違停車輛，就有民眾向她陳情，和女性友人在車上喝咖啡被業者拍下，結果罰單寄到家中被太太發現，怎麼解釋太太都不相信，至今夫妻還在冷戰中。

黃婉如說，警察處理違停案件，是以勸導為主、開罰為輔，若有民眾坐在車上，原則上會請車子開走，不會衍生許多問題，建議未來公車取締違停還是以停在公車停靠區的車輛、車後拍照為主。

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