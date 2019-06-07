桃園人注意！科技執法增為5處 6天開單46張

2019-06-07 23:11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市桃園、中壢火車站及八德3處公車站共5處，6月1日起納入科技執法開罰地點，據桃園市政府交通局統計，截至昨天（6日）已舉發46張紅單，依每張紅單依法開罰900元，至少為市府進帳4萬1400元。桃園市交通局長劉慶豐提醒民眾，科技執法已開罰，「別再心存僥倖，小心吃罰單」。

交通局指出，警察局今年5月29日公告新增5處「交通違規科技執法」場域，分別是桃園火車站計程車排班區近遠東百貨紅線處、中壢火車站前站汽車及計程車下客區、八德區小大湳站（往大溪方向）、陸光四村站（往大溪方向）及瑞發家園站（往大溪方向）。

交通局說，各站均已設置明顯科技執法警示牌面及違停警告LED字幕機，提醒駕駛人注意，在歷經32天的勸導期，現已正式開罰，執法6天以來，桃園警分局開出20張紅單、中壢警分局開出16張，八德警分局則是開出10張。另方面，內壢火車站於今年3月1日實施科技執法以來，也已舉發36張罰單，施行執法後，違停車輛減少比率近6成6，已有明顯成效。

此外，還有桃園區衛福部桃園醫院站、中正路和大興西路二段口、敏盛醫院站、福安宮站、中山路、中平路口、平鎮區華廈山莊站、中壢區伯公廟站、龜山區迴龍商場站、八德區大湳站共10站的智慧違規偵測，也將陸續公告執法。

劉慶豐強調，執法的目的不在於開罰，而是希望科技執法能改變駕駛人違規行為，減少交通事故、提升交通安全，也呼籲民眾切勿違規停車，一同創造友善的交通安全環境。

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