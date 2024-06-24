竹東林業宿舍群登錄聚落建築群公聽會登場 年底送大會審議

新竹縣政府文化局今（24日）下午2點辦理「竹東林業宿舍群」登錄聚落建築群公聽會。（新竹縣文化局提供）

2024/06/24 20:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府文化局今（24日）下午2點辦理「竹東林業宿舍群」登錄聚落建築群公聽會，文化局長章宗耀表示，公聽會主要為充分聽取在地聲音、廣納民眾意見，相關意見將彙整提供未來審議參考，後續將依程序邀請文資審議委員組成專案小組，針對本案辦理現勘與審查會議，預計今年底前提送文化資產審議大會。

這場公聽會在農業部林業及自然保育署新竹分署竹東工作站舉辦，包括農業部林業及保育署新竹分署、財政部國有財產署、國家住宅及都市更新中心、民意代表、竹東鎮公所，以及在地居民共同出席參與。

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公聽會中，文化局說明聚落建築群的登錄程序、法規規範、文資價值評估初步調查成果，並邀請劉銓芝、古宜靈2位專業委員提供諮詢；也邀請社會住宅「東林好室」主辦單位國家住都中心，向竹東鄉親說明688地號上社宅的規劃構想。

文化局表示，竹東鎮於日治時期便以林業、水泥、玻璃、石油四大產業，帶動經濟發展；戰後隨著產業轉移沒落、政策改變等因素，林木產業在1990年代後迅速消失。但竹東林業宿舍群目前仍保留日治時期、乃至民國60年代建築特色，區域內具有多樣又豐富的宿舍風貌，包含日式雙拼木造宿舍、單身連棟宿舍、戰後兩層樓雙拼宿舍等，蜿蜒的巷弄中也保存了二次大戰時興建的防空洞，為過去竹東的產業記憶留下深刻的歷史脈絡與紋理。

文化局表示，2015年就有關心在地文史的民眾提報林業宿舍群登錄歷史建築，因範圍廣闊，相關調查資料尚未完備，經審議決議此區域先予列冊追蹤。為充分調查並妥善保存此宿舍群，文化局接續完成了林業宿舍群的保存再發展計畫與修繕設計規劃案。

去年8月，農業部林業及自然保育署新竹分署依文資法申請登錄聚落建築群，同年11月，民眾再次提報林業宿舍群登錄聚落建築群，文化局依程序在今年1月辦理現場勘查與審查會議，並委託雲林科技大學陳佾芬老師進行林業宿舍群文資價值評估初步調查。

這場公聽會全程錄影，影片將上傳至本局官網，關心「竹東林業宿舍群」登錄聚落建築群公聽會的民眾，可至新竹縣政府文化局官網--文化資產—公告專區欄目觀看。

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