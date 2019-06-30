「我恨一根柴」開拍1.5月 擄獲1060張超速罰單

2019-06-30 19:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉斗苑路與路平路口，新設一根測速照相機，由於它被樹林、電線桿遮住，許多駕駛人不查被而照，才剛開張就就躍升為二林、芳苑地區「測速冠軍」，短短一個多月已開出1060張罰單，創造逾160萬的業績，地方稱為「政府的搖錢樹」，網友用周星馳電影的台詞封它為「我恨一根柴」。

警方表示，該測速照相從5月16日開拍，已開出1060張罰單，主要是違規超速，該處速限為60公里/時，駕駛人超速逾10公里被開罰，以每張罰單1600元計算，這根測速照相機為已挹注縣庫至少160萬元。

警方說，該處道路筆直寬敞，駕駛人至此都會加速，加上該處為當地後寮村出入的路口，經常發生車主車速過快撞到村民的意外，警方才會在此設測速照相取締。

縣議員江熊一楓表示，1.5個月就開出千張罰單，令人咋舌，用測速照相去抑制交通事故，僅為手段之一。

她說，縣府每年交通罰款預定是為3億8000萬，去年開罰4億5千266萬，多開了7千2多萬，達成率119％，不斷增設測速照速機，人民慘被當提款機，警方應研究，是否有更好的方式抑制該路段交通事故。

當地網友用周星馳電影「鹿鼎記」春藥「我愛一根柴」KUSO這根測速器為「我恨一根柴」。

謝姓村民説，只要一入夜，這根「我恨一根柴」就「閃閃發亮」，1張罰單都是1600元起跳，他們村裡有人一天被拍3張，繳了4800元，「恨它入骨」，因此才稱它為「我恨一根柴」。

記者今實地走訪該測速器，它位於斗苑路、路平路口，從芳苑往二林的方向，該位置近芳苑工區入口，距離還有500公尺。

該測速器的旁邊有一雜木林，雜木林會檔住測速器，讓駕駛人不查續踩油門，惟提醒駕駛人的「前有測速照相」的標誌並未被樹林遮住，所以該測速器雖被樹林遮住仍屬合法。

謝姓民眾表示，他們村裡會那麼多人被拍，主因它位於路口，以為它只拍「闖紅燈」及「紅燈壓線」，殊不知它竟還拍超速，此外，該路段筆直寬敞，有四線道，但速限60公里，實在太低，「受災戶」頻傳。

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