妹子穿比基尼拍照「為何正面跪地」？內行人曝殘酷3原因

樂天女孩林穎樂（左）、巫苡萱（右）拍比基尼照。（擷取自IG/@ninalin1231、@avawu0726）

2024/06/24 21:23

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨天氣炎熱，不少女孩子會換上一身比基尼，在海邊遊玩並拍下美美照片。然而，有女網友發現，不少女生在海邊都是以「正面跪地」的姿勢拍照，令她感到十分好奇。貼文曝光後，網友指出3關鍵，「好現身材」、「好修圖」、「遮腿或遮肚子」。

一名女網友在「為什麼拍泳裝照要跪著」Dcard女孩版以為題發文表示，經常看到當女生穿比基尼拍照時，都以正面跪著的姿勢當pose，令她感到百思不得其解。

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貼文曝光後，一票女網友留言指出，「這樣比較好凹S曲線」、「拍起來比較好看也好修」、「腿不好看的可以遮，讓視覺集中在上半身」、「跪著屁屁往後推，會看起來身材超讚」、「站著除非真的很瘦，不然大腿都蠻粗的」、「跪著身體向上挺就不會容易擠到肚子肥肉」、「可以遮下半身比較胖或腿型不好看，可以掩蓋身體比例不好看（ex五五身）」。

不過，也有其他女網友表示，「我也不懂，覺得好不美觀」、「我如果腿又長又好看就會站著拍了」、「很瘦比例很好腿長的都不會這樣拍，會這樣拍的都身材不夠好 ，這樣理解嗎」、「終於有人解答了！！每次去海邊總被姐妹拉著跪下拍，都滿頭問號」。

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