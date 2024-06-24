為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

妹子穿比基尼拍照「為何正面跪地」？內行人曝殘酷3原因

樂天女孩林穎樂（左）、巫苡萱（右）拍比基尼照。（擷取自IG/@ninalin1231、@avawu0726）

樂天女孩林穎樂（左）、巫苡萱（右）拍比基尼照。（擷取自IG/@ninalin1231、@avawu0726）

2024/06/24 21:23

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨天氣炎熱，不少女孩子會換上一身比基尼，在海邊遊玩並拍下美美照片。然而，有女網友發現，不少女生在海邊都是以「正面跪地」的姿勢拍照，令她感到十分好奇。貼文曝光後，網友指出3關鍵，「好現身材」、「好修圖」、「遮腿或遮肚子」。

一名女網友在「為什麼拍泳裝照要跪著」Dcard女孩版以為題發文表示，經常看到當女生穿比基尼拍照時，都以正面跪著的姿勢當pose，令她感到百思不得其解。

貼文曝光後，一票女網友留言指出，「這樣比較好凹S曲線」、「拍起來比較好看也好修」、「腿不好看的可以遮，讓視覺集中在上半身」、「跪著屁屁往後推，會看起來身材超讚」、「站著除非真的很瘦，不然大腿都蠻粗的」、「跪著身體向上挺就不會容易擠到肚子肥肉」、「可以遮下半身比較胖或腿型不好看，可以掩蓋身體比例不好看（ex五五身）」。

不過，也有其他女網友表示，「我也不懂，覺得好不美觀」、「我如果腿又長又好看就會站著拍了」、「很瘦比例很好腿長的都不會這樣拍，會這樣拍的都身材不夠好 ，這樣理解嗎」、「終於有人解答了！！每次去海邊總被姐妹拉著跪下拍，都滿頭問號」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳芳語海邊辣露美臀！ 撩髮轉圈大秀窈窕身材
2024/04/27 15:09

陳芳語海邊辣露美臀！ 撩髮轉圈大秀窈窕身材
台大生應徵陪讀 國中家長開「3小時500元」遭網轟：太扯
2024/06/20 15:21

台大生應徵陪讀 國中家長開「3小時500元」遭網轟：太扯

永慶房屋、有巢氏房屋攜手北市地政局防詐！
阿樂解放超巨車頭燈 海邊比基尼遮不住胸前風光
2024/06/20 16:57

阿樂解放超巨車頭燈 海邊比基尼遮不住胸前風光
女友肚子痛大便在房間 暖男反應引網笑：「屎」了都要愛
2024/06/17 11:47

女友肚子痛大便在房間 暖男反應引網笑：「屎」了都要愛
無視禁令擅闖「粉紅海灘」拍照！ 女網紅遭義大利政府開罰6萬
2024/06/16 15:11

無視禁令擅闖「粉紅海灘」拍照！ 女網紅遭義大利政府開罰6萬
「台8女神」吳婉君辣曬比基尼清涼照 好身材藏小祕密
2024/02/18 16:08

「台8女神」吳婉君辣曬比基尼清涼照 好身材藏小祕密
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播