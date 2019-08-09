機器人造型有洋蔥 館中赴對岸為國爭光奪2金

2019-08-09 17:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館國中學子於1日到6日赴中國江蘇省常州參加2019「蘇台青少年科技創新大賽」，將機器人的外觀，利用校舍改建的沙土為素材，創作出台灣原住民泰雅的高腳屋、達悟的拼板舟，及埃及人面獅身、中國萬里長城等，雖在接力賽僅拿下優勝，但造型備受肯定，摘下2座金牌，為國爭光。

公館國中此行有兩隊學生組隊參賽，館中一隊以「令人讚嘆的古文明」為發想，把機器人化身為守護金字塔的人面獅身獸「斯芬克斯」、萬里長城及印地安文化；館中二隊則以「台灣的原住民」為主題，將機器人以泰雅族「干欄式」高腳屋、蘭嶼島上達悟族的拼板舟及排灣族的石板屋為造型呈現。

雖然在競速的接力賽中，兩隊學子的機器人都僅拿下優勝，但兩隊的造型都讓評審眼睛為之一亮，且作品的外觀造型，主要素材為輕黏土，但學子也摻用了老校舍改建的沙土，象徵破舊立新，及奪標的堅強意志，都被評定為金牌。

校長方麗萍說，兩隊學生除承展現所學機器人知識，更於創意發揮中流露對老校舍濃濃的情懷，「有洋蔥！」所以深受評審青睞。且在此賽事中，4個金獎，館中就佔了2名，可說是為國爭光。

公館國中因老校舍老舊，部分被鑑定是危樓，慈濟基金會補助2億3000萬元興建4棟58教室，於2018年4月動工，第1期東、南棟已完工，持續第2期工程。

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