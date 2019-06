機器戰警？ 南加州「警察機器人」長這樣…

2019-06-21 00:08

〔即時新聞/綜合報導〕美國南加州警察局最近加入了「新成員」警察機器人,當人類警察無法巡邏時,它可以幫忙在公共區域進行監控,以防有惡棍。

綜合外媒報導,美國亨廷頓公園(Huntington Park)市議會18日讓警察機器人加入當地警方的行列。這款機器人配有360度清晰的攝影鏡頭,可以即時將狀況回傳給警察總部,並存取記錄,以便日後觀看。

警察機器人可以說幾句簡單的字句,包括「對不起」、「祝你有美好的一天」、「請放下你的武器。你有20秒的時間」等等;目前警察機器人還有專屬的推特帳號,市民對它的存在更是充滿好奇、備感新奇。

Thank you Huntington Park for a warm welcome, hope everyone enjoyed the presentation. Happy to be an asset to the Huntington Park Police Department. #hprobocop #cityofHP pic.twitter.com/Y4wE0QnVR2

A Southern California police force is welcoming a robot to the department.



Huntington Park police department says the blue-and-white rolling robot serves as an extra set of eyes for areas such as parks and buildings that police might not have time to patrol. pic.twitter.com/OPhx0rTjV3