FLL世界賽奪結構設計第2名 台中美國學校學生持國旗領獎

2019-05-30 20:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中美國學校7名學生玩機器人社團玩出心得，前進土耳其挑戰FLL（FIRST LEGO League）機器人世界公開賽，雖因搬運過程導致機器人斷臂，影響總成績，仍以1顆馬達抵3顆、同時完成3項指定任務的節能效率設計，獲評審青睬，摘結構設計獎第2名佳績，學生興奮持國旗上台領獎，總統蔡英文也致賀電肯定他們為國爭光。

台中美國學校學顏晟安、呂文昊、石昕祐、林仕穎、林宥辰、林士紘、莊少齊等7人，對機器人都有興趣，志同道合一起玩社團研究，更組隊參賽，2月拿下機器人世界賽台灣區總冠軍，代表台灣遠征土耳其挑戰世界公開賽，跟超過50個國家，93支優勝隊伍競技。

今年世界賽比賽題目是「太空漫遊」，比賽項目包括機器人任務表現、機器人結構設計、研究報告、團隊核心價值等，學生除了要設計機器人與程式模擬完成11項太空任務，更要提出解決太空問題的研究報告。

學生研究報告鎖定解決太空人長期出任務下面臨的生活難題，為了解太空人真實感受，還壯膽寫信給美國太空總署求教太空人意見，沒想到竟獲NASA回信，提供不少第一線太空人的實際感受，提出包括有思鄉病、在無重力環境下為避免肌肉萎縮須不時運動，但放眼太空景緻一成不變，運動變得很無聊，另太空艙空間狹窄，長期下來會有情緒浮躁等困擾。

學生想到結合時下最夯的VR虛擬實境技術，協助太空人透過VR可看到家鄉、住家甚至親人的影像，更前進台灣國家太空中心了解從太空傳輸影像的限制等，提出虛擬實境解決之道。

學生穩紮穩打過關，到最後一站機器人任務表現上場前，因機器搬運影響，機器人竟斷臂，臨場替換相似的備用零件上場，受限手臂已非原型設計，表現失常，加上是搬運零件的關鍵任務，最後只成功搬運一半的零件，後續任務未能全數完成，影響整體表現，讓學生大失所望，集體暴哭。

但他們設計出只用1組馬達，卻能連帶完成射球、騎腳踏車、鉤子吊掛等3項指定任務，節能又高效率，讓評審驚豔，給出接近滿分的肯定，在眾多實力堅強的隊伍中，奪下機器人結構設計項目第2名，扳回一城。

學生對於終能為國爭光備感興奮，拿著國旗上台領獎，也獲總統蔡英賀電肯定，尤其提及看到學生高舉台灣國旗的榮耀，對學生的表現深感榮耀及引以為榮。

7人均說，從研究到設計、組裝、改良，花了近8個月的時間，最大收獲是團隊為共同興趣、目標一起努力的過程，又能跟國外好手交流，收穫豐盛。

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