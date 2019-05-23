機器人戰隊屢傳捷報 君毅中學首創國中專班培育基層人才

2019-05-23 20:57

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣私立君毅中學推廣機器人教育有成，學生參加各項區域、全國賽事屢獲佳績，更有高中生因專精機器人研究表現傑出，成功錄取國立台灣科技大學，校方再接再厲，今年特成立國中部機器人特色班，讓有興趣的孩子從國中階段紮根，再直升高中繼續深造，成為竹苗地區培育機器人人才的教育基地。

君毅高中今年應屆畢業生彭文哲靠著在機器人領域傑出表現，不僅錄取第一志願台科大，更獲教育部補助至德國進修；而學弟們也不遑多讓，近期高二的張皓鈞、林義峰及高一彭彥龍、賴韋辰參加第49屆中區技能競賽，於機器人職類囊擴第2、第3、第4名及佳作，獲獎率全壘打，再創苗栗最佳成績。

校長林慶旺表示，君毅發展機器人課程已有10年，師資及設備皆已到位，去年參加首屆技能競賽機器人職類就拿下第1名，長期發展已見成果，而校方基於6年一貫精神、完整厚植學生機器人專長實力，向縣政府教育處申請成立國中部機器人特色班獲准，未來無論在升學或就業都能提供學生更完整的知識技能基礎。

君毅中學率全國之先於國中部成立機器人特色班，未來可望能夠吸引更多對機器人有興趣的學子，從小開始培養專業知識與技能，不僅開拓更多元的升學管道，也成為竹苗地區孕育機器人人才的搖籃。

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