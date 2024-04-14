實現2050年淨零排放 高市都審新措施要求環境友善

高市府在都市設計審議過程中增加新措施，要求開發單位增加太陽光電發電設施。（記者葛祐豪翻攝）

2024/04/14 09:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為加速實現2050年淨零排放的目標，高市府在都市設計審議過程中增加新措施，要求開發單位提出環境友善措施，減少碳排放，包括評估設置電動車充電位。

高雄市都發局長吳文彥表示，在極端氣候下，城市更需要從減碳、減災的角度著手，高雄市目前的都市設計審議，不僅檢視開發案的建築空間設計，是否符合法令規定，更重視引導申請單位回應淨零路徑的政策目標，要求開發案強化對環境永續及韌性的貢獻，打造宜居的綠色友善城市。

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吳文彥強調，為配合中央淨零路徑及高雄即將上的淨零城市自治條例，開始在都市設計審議時，協助開發單位檢討環境友善措施，包括評估設置電動車充電位、增加太陽光電發電設施、強化綠色基盤、提出滯洪、雨水再利用、及結合綠色運具等手法，以提升開發案的環境友善性與公益性。

都發局舉例，楠梓區藍田段的商場新建工程，都審委員會同意為因應商場品牌特色需求，採用較低斜率屋頂，但要求申請單位須提出結合屋頂綠化及大於法定設置面積的太陽光電設備、並增設電動機車電池交換站空間及汽車充電車位等措施。

另在鳳山區保成段的住宅新建工程，要求申請單位需加強碳中和概念，獲申請單位認同增加屋頂太陽能光電板面積，並設置28座電動車充電樁。

此外像楠梓區油廠段的大樓新建工程案，則是具體設置低衝擊開發設施，保留既有喬木群，採微滯洪下凹設計，增加自然入滲，以提升保水性能，並設置生態池提供滯洪空間。

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