防客運駕駛超時 國光、統聯、葛瑪蘭減班、縮駛、改線

2019-08-07 18:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道客運駕駛長期缺員，也導致駕駛超時工作情況層出不窮，國光客運、統聯客運、葛瑪蘭客運都有提出，減班、縮短路線行駛等因應作為，讓駕駛及班次做更有效運用。國光客運本週已提出台北－台南、台北－高雄、台北－屏東減班與縮駛；統聯客運日前提出台北－屏東、板橋－高雄等路線改採兩段派遣，車輛於台中轉乘；葛瑪蘭客運提板橋－宜蘭各路線增開臨時區間車時只到台北轉運站，不再進入板橋等。

國光客運總經理吳忠錫表示，駕駛容易超時工作，客運業必須要面對，尤其是長途路線，只要一碰上塞車幾乎就會超時，像是北高、北屏路線，台北出發後中途還需下交流道，停靠林口、西螺，大幅增加行車時間，因此，首波選定北南、北高、北屏3條路線，提出減班、縮短行駛路線，目標減少26%載客率較低班次，所有班次取消停靠林口，且到西螺都不進市區等，讓駕駛駕車時間不超過10小時。

吳忠錫表示，上述3條路線若能順利獲核定，國光整體可減少駕駛總工時約8000小時，增加38名駕駛人力就能投入其他駕駛人力較吃緊的路線。另外，除已經提出申請的這3條路線外，國光客運1個月內還將提出台北－台中、台北－彰化、台北－雲林、台北－嘉義、台北－南投、台中－嘉義、台中－台南、台中－高雄等10條路線減班規劃。

統聯客運則是提出多條長途路線，要採兩階段派遣模式，像是板橋－高雄路線，改為板橋－台中，台中－高雄的行駛模式，旅客須在台中換車搭乘；對駕駛來說，只要開行北－中、中－高路線，駕駛的工時就比較容易掌控，避免超時工作問題。

葛瑪蘭客運則提板橋－宜蘭各地的客運路線，開行臨時性班次時，採台北轉運站－宜蘭區間車模式，台北轉運站－板橋路段不行駛，主因是尖峰時段往返台北－板橋就要1個小時，但該路線約80%旅客都在台北轉運站上下，且從台北轉運站－板橋有捷運等替代運輸，所以才希望能夠在核定班次以外的臨時班次，都能開行區間車不進板橋。

交通部公路總局表示，國光客運減班及縮駛申請，仍須遵少增、減班及停駛處理原則，依據行駛班次、載客人數等去計算能否減班，路線縮駛現行也有規範僅能有50%班次縮駛等，後續會進行審查。統聯客運、葛瑪蘭客運的申請，公總還在評估對民眾影響層度，若影響層面不大，且能顧及多數駕駛工時、提升民眾乘車安全，就可能會以著重運輸安全，犧牲一點點民眾需求，讓本來15分鐘一班車，減班後改為30分鐘一班等。

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