阿羅哈翻車 公路總局：初步看來駕駛工時、休時都未違規

2019-06-11 11:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕阿羅哈客運台北－高雄路線昨日晚間10點5分，於南下彰化路段206k處衝出邊坡造成3死13傷，交通部公路總局運輸組長劉育霖表示，昨日這起事故，初步看來駕駛工時、休時都未違規，但各家業者的台北－高雄路線，在連續假期確實駕車時間較易超過規定，過去連假也有針對駕駛超時開罰阿羅哈客運；雖然阿羅哈最近有提出，想以雙駕駛模式確保工時不會超過，不過還未實施就發生不幸事故。

高雄市區監理所今早也赴阿羅哈停車場、保養廠做安全查核，將駕駛員教育訓練、車輛保養再徹底檢查一遍；交通部政務次長黃玉霖、公路總局局長陳彥伯今都赴彰化慰問家屬。

劉育霖表示，駕駛過去駕駛紀錄非常好，營業車沒有違規紀錄，個人小型車有輕微違規但都已結清；車輛方面，最近檢驗都合格，下次檢驗時間是7月18日。駕駛時間方面，6月9日該名駕駛開一趟台北－高雄就休息，駕車時間4小時16分；昨日中午開一趟高雄－台北，下午6點到達台北後，中間休息1個多小時再往南開，截至發生事故時，駕駛時間是9個小時未違反規定，每駕車4小時要休息30分鐘，連續駕車4-6小時，一次要休息45分鐘，這部分也沒違反。

媒體詢問昨日雖然該駕駛駕車時間僅9小時，但當時距離高雄還有一段距離，若持續開下去駕車時間是否就會超時，劉育霖表示，業者針對北高路線，當會去評估駕車時間，像6月9日那天就僅開4小時左右，但昨天可能是因為連假過後車輛較多，沿途下雨天候狀況不佳稍微延遲，但事故發生時並未超過規定，到達目的地是否會超過跟事故沒有絕對關係。

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