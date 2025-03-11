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    撥補台電1000億被刪 卓榮泰：若被迫調整電價恐釀物價上漲

    行政院長卓榮泰今天到立法院報告「114年度中央政府總預算覆議案」。（記者劉信德攝）

    行政院長卓榮泰今天到立法院報告「114年度中央政府總預算覆議案」。（記者劉信德攝）

    2025/03/11 10:48

    〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今天（11日）赴立法院報告「114年度中央政府總預算覆議案」，提及撥補台電1000億元被刪除，如果最後被迫調整電價，恐怕將造成民生物價上漲，盼立委以人民福祉為依歸，重新審視總預算案。

    卓榮泰說明行政院覆議三大理由：

    一，歲出刪減總數有爭議，要求行政院自行調整刪減數高達636億餘元，有違權力分立原則，亦與預算法第49條規定不符，包括立法院未宣讀總刪減數及審查後歲出總額，造成審查後歲出數額有爭議，難以執行，並要求行政院院自行調整刪減數高達636億餘元，有違權力分立原則。

    二，預算刪減幅度及金額創歷史新高，總刪減數比前3年平均增加6倍，部分刪減提案的刪減數已逾原編預算案數，如外交部「媒體政策及業務宣導費」1億1127萬元，立法院刪減總數達1億4080萬5000元，已超出預算數2953萬5000元，顯不合理。

    刪減凍結集中特定機關業務費，已影響機關基本運作維持，包括監察院刪減率最高96.5％、不當黨產處理委員會刪減率63.7％、行政院刪減率45.44％等；刪減集中特定項目弱化國際連結，包括大陸地區旅費統刪80％、國外旅費及出國教育訓練費統刪60％；媒體政策及業務宣導費統刪60％，使政府無法透過媒體澄清說明各項重大政策；特別費統刪60％，將影響對基層員工獎賞、慰勞及因公餽贈等。指定刪減項目未授權科目自行調，整將造成預算執行無法因應情勢變化及實際需要，辦理預算流用及動支預備金，使預算執行失去彈性，影響業務推動。

    三，預算凍結金額比前3年平均增加9倍，高達1381億餘元（凍結率約4.6％），多項凍結案之解凍條件難以達成，將造成機關運作無法延續。主決議要求各機關政策宣導費用，單一廠商得標金額不得超過5％，違背政府採購法立法目的。還有刪除撥補台電1000億元，如果最後被迫調整電價，恐怕將造成民生物價上漲，國人生活負擔加重。

    卓榮泰表示，立法院尚未同意113年度補助台電追加預算案，114年度總預算案的補助若仍無法獲得支持，將迫使台電面臨調漲電價的壓力。

    卓榮泰最後說，他衷心期盼，透過預算案覆議的憲政程序讓行政、立法兩院攜手合作，也期盼立委都能以人民福祉為依歸，重新審視114年度總預算案，確保政府順利推動各項福國利民政策、全力照顧人民、全速發展經濟，讓國家繼續穩定向前行。

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