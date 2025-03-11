美烏會談在即 魯比歐：美方想了解烏克蘭願意做出什麼讓步

魯比歐提到：「美國希望了解烏克蘭在與俄羅斯談判結束戰爭時，願意作出哪些讓步。」（路透）

2025/03/11 10:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與烏克蘭11日將在沙烏地阿拉伯舉行會談，兩國均派出代表團，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）10日受訪時提到：「美國希望了解烏克蘭在與俄羅斯談判結束戰爭時，願意作出哪些讓步。」

根據美國《CNN》報導，魯比歐在會談前夕接受採訪時表示，美方確實想弄清楚烏克蘭的立場，以及烏克蘭為了實現和平願意做出那些讓步，他認為週二會議的結果將會是關鍵，將決定美國是否恢復軍事援助及情報共享。魯比歐說：「我認為如果我們能從會議中得到一個讓我們滿意的結果，且能向川普總統報告，屆時將作出關於『暫停』的決定。」

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魯比歐表示，他和國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、白宮中東特使魏科夫（Steve Witkoff）與烏克蘭外交軍事代表團會面時，將處於傾聽模式。魯比歐坦言：「烏克蘭遭受了巨大損失，他們的人民也遭受了極大痛苦，在這樣的情況下，談論讓步是很難的，但這是結束這場戰爭、避免更多痛苦的唯一方法。我不會對烏克蘭必須或需要做的是設下任何條件。」

魯比歐承認，烏克蘭與俄羅斯彼此願意讓步的事可能會互不相容，「但這正是我們需要找出來的答案，我們不會在X（社群媒體）上找到答案，也不會在媒體或記者會上找到。我們必須閉門找出答案」。

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