疲勞駕駛風險高 「超時」未納公車評鑑

2019-05-09 17:41

〔記者林家宇／台北報導〕台北市議員苗博雅指出，去年是台北市長柯文哲上任以來，聯營公車「有責」肇事比率最高的一年，平均1.3天就有1件，且肇事後駕駛超時工作比率超過3成，但「超時」竟未列入公車評鑑項目之一，導致超時嚴重的客運業者，仍能在評鑑中拿到高分。

苗博雅表示，北市聯營公車有責肇事案，去年達到柯市府上任後新高，平均1.3天就有1件。肇因方面，「未注意前方人車動態」153次最多，造成3死84傷；「未讓行人先行」36次次數最少，但造成5人死亡，人數最多。

苗博雅另出示數據，去年公車肇事駕駛超時工作的比例為32％，但「超時」並未列入公車評價項目之一，像是大有巴士經多次抽查，駕駛超時比例連續第一，甚至曾高達七成，卻因不納入評鑑項目，超時問題嚴重的業者仍能連年獲得高分。

苗博雅要求，應全面檢討聯營公車營運服務評鑑計分方式，調高超時駕駛、違反勞基法之佔分比重。公運處坦承，超時確實沒有列入公車評價項目之一，未來會考量納入。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/