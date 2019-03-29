1550「基隆-台北」脫班嚴重 4客運業者4/1起支援

2019-03-29 23:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆至台北行天宮的1550國道客運脫班嚴重、未能維持運能，今年2月重新評選由泰樂客運經營，目前在籌備期間，但民眾客訴不斷，公路總局幾乎每天都對現在代駛的福和客運開罰，仍無法有效改善，經立委蔡適應要求，公總協調中興巴士、光華巴士、大都會客運、基隆客運4家業者，4月1日起支援1550，讓它恢復原有運能，直到新經營團隊泰樂客運接手營運。

蔡適應說，國會辦公室與公路總局人員昨天下午尖峰時段，在台北行天宮站現勘發現，因客運拖班，久候的乘客無法上車只能改搭非合法運具，情況相當嚴重。今天在港西街的起發站，至少也要等上半小時才有1班車，上班族怨聲載道。

蔡適應說，公路總局不能再以拖待變，在新業者籌設的這段期間，應儘速解決。公路總局今天開會決定，請其他國道客運業者支援1550，週未加班將電子票證付費系統調校後，預定下週一4月1日起支援營運。

蔡適應說，1550脫班嚴重導因是舊業者無心經營，新業者還在半年的籌設期，攸關民眾生活，公路總局應該先規畫好「備援」計畫。

蔡適應也建議公路總局檢討現在國道客運路線，台北捷運系統都已建成，有些不合時宜的過長路線應該要檢討，把資源移到新興的地區、開闢新路線滿足民眾需求。

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