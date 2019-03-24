助客運業者改善營運 公路總局開放換小車或整合班次

2019-03-24 15:51

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部近日公告訂定「國道客運路線平面路段需求反應式運輸服務試辦申請處理原則」，國道客運行駛平面路段達20公里，可以改用中型巴士或整合班次，提升營運效率，去年一度因不堪虧損而傳出求售的老字號日統客運已提出申請。

位於雲林的日統客運，去年因不堪虧損，一度傳出求售，業者當時表示，虧損主因來自國內人口老化，搭乘大眾運輸並使用法定優待票的旅客逐年增加，根據統計，日統售出車票有35％為老人優惠，讓日統客運「一開門營運就賠錢」。

公路總局觀察，高鐵雲林站通車後，確實衝擊當地客運業者，但日統行駛至雲林下交流道後，平面道路繼續行駛4、50公里，幾乎是送旅客到家門口，有調整必要。其他國道客運路線多開到離交流道較近的轉運站，進市區路線也不長。

為協助業者調整路線，公路總局訂定「國道客運路線平面路段需求反應式運輸服務試辦申請處理原則」，國道客運在平面路段里程達20公里者，在平面路段可以改用中型巴士、整合行車班次或採用預約接送服務，盼能提升營運效率。

日統現有4條路線平面里程均長，「台北—西螺—四湖」西螺交流道至四湖46公里、「台北—斗南—北港」斗南交流道到北港34公里、「台北—斗南—民雄」斗南交流道到民雄24公里、「台北—西螺—斗六」西螺交流道到斗南市13公里。

公路總局表示，日統主要服務雲林、嘉義地區，由於老人家較多，公路客運又全票補貼老人，當老人搭乘比例多，業者便容易虧損；加上偏鄉交通發展尚未成熟，國道客運身兼地區運輸服務，若每班次按照原路線開，經營也會比較吃力。

公路總局指出，符合需求反應式運輸服務申請資格的業者，下交流道後可以在轉運站改用中巴、小巴等不同運具讓乘客轉乘；並視乘載人數將乘客分流，彈性調整從轉運站到終點站的班次；也可透過預約，機動派遣車輛接送乘客轉乘。

日統表示，調整路線營運方式後，當然有幫助，公路總局輔助業者整合路線、縮減班次，大幅減少車輛行駛時數與人力成本，也避免駕駛超時工作。高鐵通車後平均每班次銳減三分之一載客數，整合後已有好轉、重回過去水準，尖峰時段則機動加開班車載客，不過，新措施才剛上路，實際助益多寡仍須長期觀察。

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