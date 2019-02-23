國道客運變貴了 台北－台南漲20元

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕共體時艱約四個月，國道客運業者仍將漲價，台北—台中約漲十元、台北—台南約漲廿元、台北—宜蘭漲兩元至三元，民眾的負擔加重了。
調薪增加成本 公路總局放行
公路總局表示，國道客運業者去年十月起陸續提送調漲方案，因期間經歷油價下跌、元旦、春節疏運等理由，請業者延後漲價；不過，業者持續反映員工調漲薪水，加上加班費、相關成本增加，因此同意漲價。
葛瑪蘭已調漲2至3元
往返台北—宜蘭的葛瑪蘭客運，已於二月廿日率先調漲兩元至三元；國光客運將於三月七日起調整，漲幅約五元至四十元；統聯客運於三月四日起調漲五元至四十元；首都客運則預計三月中上旬調漲三元至四元，和欣客運也向監理所提出調漲申請，約漲五元至廿元。
國光、統聯先推限時回饋
國光客運三月七日起調整中、長程路線優惠時段及票價，總計有卅條路線調漲；但三月卅一日前有限期優惠，在限期優惠期間，台北—台中從兩百九十元漲至三百元，台北—台南從四百六十元漲至四百八十元，台北—高雄從五百八十元漲至五百九十元，四月後可能再調漲。
國光客運總經理吳忠錫坦言，經營成本上漲，受少子化影響，客運主力族群的學生、阿兵哥人數一直減少，加上高鐵競爭力強，不調漲票價很難撐下去。
統聯客運訂於三月四日起漲價，調漲五元至四十元，三月卅一日會推出限期回饋優惠，各路線調漲五元至廿元，台北—台中（三排椅）從兩百九十元漲至三百元、台北—高雄從五百八十元漲至五百九十元等。
北宜票價比北桃貴 民眾不服
首都客運規劃二二八連續假期後調漲三元至四元，台北—礁溪將從九十二元漲至九十六元、台北—宜蘭及台北—羅東從一百廿八元漲至一百卅一元。和欣客運預計優惠價調漲五元至廿元。
家住宜蘭的簡小姐表示，她能接受合理的漲價，但台北—桃園與台北—宜蘭路程差不多，票價卻差三、四十元以上，希望東部客運業者在漲價之餘，能加密班距、縮短候車時間，提升服務品質。
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