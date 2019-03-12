蘇花改通車台北－花蓮客運新路線業者搶著要 至少4家申請

2019-03-12 12:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著蘇花公路山區路段改善計畫，將於今年底達通車標準，109年春節前正式通車，大台北地區往返花蓮的客運路線也已有譜。交通部公路總局日前開放3條客運路線，徵求有意願業者提出經營申請，昨（11）日截止日後，至少4家業者提出申請，包含國光客運、統聯客運、首都客運、葛瑪蘭客運等，據了解還有一些地方客運業者、遊覽車公會組籌備會也要申請。公總表示，接下來就會由審議委員會進行審查，預計4月就會選出4家業者來經營。

東部地區交通不像西部那麼方便，現階段要前往花蓮，大多數都是搭乘台鐵，但台鐵花東線車票受路線容量限制，尖峰時段車票總是一票難求。公總表示，蘇花改全線完成後，預估3.5小時就能抵達花蓮，屆時就會有客運路線進場，提供民眾台鐵之外，另一種便捷大眾運輸選擇，讓東部民眾返鄉、旅遊更加順遂、安全，達成「公路到那裏，公共運輸就到那裏」的運輸無縫目標。

目前規劃開放的國道客運路線包含「基隆－國道5號－花蓮市」、「板橋－國道5號－花蓮市」及「南港－國道5號－花蓮市」3條，當中板橋路線將提供2家業者經營，其餘路線各找1家業者。

3條路線都規畫下蘇澳交流道，再經台9線蘇花改進入花蓮，公總表示，蘇花改全長38.8公里，其中高達33.1公里為橋梁及隧道，無法中途讓旅客上下車，道路性質與國道相近，且國道及蘇花改里程高於平面道路，因此歸類為國道客運路線。

國光客運總經理吳忠錫表示，前往花蓮的客運路線很多業者都要爭取，因為這條路線有可期待性，加上沒有高鐵的競爭，客運發展性相當大，國光目前有要爭取南港、板橋2條路線。

不願具名的客運業者表示，基隆路線較少業者申請，因為現在基隆－宜蘭的客運路線就經營的不是很好，基隆人連去宜蘭的意願都不高，那花蓮一定更加不看好；南港、板橋都是4鐵共構的車站，相信客源應該很充足。

不過這些路線要賺錢，業者認為至少要5年的時間，因為經營初期投資的成本還需折舊攤提；且這些路線恐怕沒有大家想的那麼好，因為蘇花改只到和平，之後再到花蓮這段也是蠻漫長，不過客運本來就是長期經營，只要給業者足夠的時間，很多業者都還是願意申請這些新闢路線。

有參與投標業者表示，交通建設肯定會帶來繁榮，從雪隧通車後宜蘭觀光旅客成長至少3倍來看，相信蘇花改通車後，有可能按照同樣模式，將人潮帶到花蓮；且花蓮具備觀光資源，有客運路線後，出發、返程時間都較彈性，相信許多旅客會選擇搭乘客運前往。

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