公路客運票價可望調漲 18項成本初審認為可漲15~20％

2019-03-23 12:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道客運業者從今年2月起陸續調漲票價，行駛地方道路的公路客運也可能漲價，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年7月提出營運18項成本票價檢討案，申請票價核定上限調漲30%；不過經交通部公路總局邀集專家學者組成的審議委員會審查後，認為合理漲幅應在15%至20%之間。交通部公路總局局長陳彥伯表示，該案在日前審議委員會中已討論完畢，已將會議紀錄提報交通部，待交通部同意後就會將票價調漲建議方案報交通部費率審議會審查。

公路客運運價目前是依燃料、附屬油料、輪胎、車輛折舊、行車人員薪資、行車附支、修車材料、修車員工薪資、修車附支、業務員工薪資、業務費用、各項設備折舊、管理員工薪資、管理費用、稅捐費用、財務費用、通行費、站場租金等18項成本精算，政府訂定運價上限後，業者再自行訂定票價，但最高不得超過運價上限，該18項成本每2年可檢討1次。

客運公會前年申請18項檢討未果，去年7月重新再項公總提出，且經客運公司計算，運價上限可調漲30%，起跳票價從25元漲至33元；不過公總認為，雖然物價提升，但是相關設備也更耐用，車輛載重也較以前高，有些以往要派三輛車載運情況，現在只要一輛。該案經過公總審議委員會審查後，認為合理漲幅應在15%至20%。

國光客運指出，如果票價上限真的能調漲15%，那對客運業營運絕對是天大的好消息，但是後續交通部還會審核，業者對於漲幅是否能到15%並不樂觀。

陳彥伯表示，日前審議委員會包含客運路線開放、18項成本檢討等，但目前程序尚未完成，雖然等收到交通部同意會議記錄結論的回覆後，公總就會依照會議紀錄結論，將費率調整方案送交通部費率審議會，但公路客運是否能調漲核定票價上限及何時能漲，還是要由交通部費率審議會決定，公總並無決定權。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/