客運駕駛曝班表 1日工時逾15小時？ 業者：中退休息長達7小時

2019-06-13 17:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕阿羅哈客運6月10日晚間發生3死13傷車禍事故後，客運業駕駛超時議題再度受大眾關注，台灣汽車客運業產業工會最近收到駕駛提供今、明兩日，國光客運的行車調度表，當中有許多上午6、7點就上班，晚間10點、11點才下班的情況；產工理事范光明表示，這種情況每間客運業者都會有，但公司都會有許多應對方式，像是中途調其他路線、車站支援等，所以工會才積極要推動駕駛員身分卡，清楚記錄駕駛工時。

根據行車調度表顯示，台北－湳中有駕駛首班車上午6點20分就開車，末班車晚間10點才結束；台北－新竹也有駕駛首班車早上6點40分開出，末班車晚間10點40分才抵達等。台灣汽車客運業產業工會指出，這就是為何要推駕駛人員工時卡，因為不管是開國道客運、市區公車或遊覽車，開車前就要刷卡記，駕駛每天駕車時間都有紀錄，只要超過12小時，該張卡片就不能使用，讓業者不能用其他方式來規避控管。

范光明表示，客運業現在面對的問題是票價無法合理調整，業者得不到合理利潤，不可能自己吸收，當然就只能從駕駛方面著手，造成高工時、低薪狀況。另外，只要到連續假期，政府就會要求業者加班疏解乘客人潮，但以現在客運業人力狀況，駕駛一定都會有違法超時狀況；然後連假結束後再到針對業者進行稽查，等於是要人犯法又要去抓人犯法。

國光客運總經理吳忠錫表示，若單純以上、下班時間來看，確實可能會有長達15、16小時的情況，但並非全部都是出勤工時，因為客運業是特殊性質，中間會有許多中退休息時間，導致上下班工時看起來很長的誤解。以一個桃園－台北路線為例，6月12日有名駕駛從上午7點18分發車，末班車晚間11點10分才到站，但中間9點28分至下午3點55分前，該駕駛都是中退休息的狀況；有時候中退時間更可能長達7、8個小時。

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