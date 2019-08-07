國道4號豐潭段工程停工 底板半懸空中「危險」！

2019-08-07 14:46

〔記者歐素美／台中報導〕國道4號豐潭段工程日前發生工安意外停工，掉落的底板半懸空中，民眾質疑未做任何防護「好危險」；高速公路局第二新建工程處表示，因需停工等勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心調查後才能動，昨已完成調查，將擬拆除計畫儘快拆除；職安中心則希望能趕在颱風前拆除，以防萬一。

國道4號豐原潭子段第C714標潭子交流道工程，本月4日施工時，一部懸臂工作車在桁架上推進時，突然滑脫墜落，致工作車駕駛及下方一名泰籍工人受傷，工程被迫停工。

民眾表示，最近行經該處，發現國道4號豐原潭子段第C714標潭子交流道工程停工後，未做任何防護措施，一部分底板懸在空中，搖搖晃晃，感覺十分危險。

高速公路局第二新建工程處副處長卓高端表示，工安意外發生後，工程停工，需等候職安中心派員調查，職安中心已於6日調查完畢，該處將儘快擬定拆除計畫，將掉落懸空的底板拆除。

卓高端表示，掉落懸空的底板位在工區內，工區皆有圍籬，一般民眾無法進入，應不致危及用路人安全。

職安中心第四科長楊永順表示，經調查該起工安意外主因施工包商未依程序安裝，千斤頂墊片沒墊好才造成工作車滑脫所致，將依職業安全衛生法處以3萬至30萬元罰款，複查改善合格後才能復工，但底板半懸空中具有緊急性危險，不在此限，希望高公局能趕在颱風前儘快拆除。

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