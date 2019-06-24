國道4號豐原端 「有機會2021年提前開通」

2019-06-24 18:45

〔記者歐素美／台中報導〕立法院交通委員會立委江啟臣、柯呈坊及沈智慧，考察國道4號豐原端封閉後交通維持疏導狀況，因國道4號豐原端預定2022年1月才能開通，江啟臣爭取西行匝道應提前開通，以解決山城居民交通問題，高公局表示「有機會在2021年提前開通」；立委另爭取國道1號后里到彰化路段興建高架道路，以紓解塞車問題，交通部次長祁文中允諾會納入評估。

國道4號豐原端配合延伸銜接台74線工程，於本月17日封閉施工，高公局第二新建工程處長郭呈彰簡報表示，因高公局事先配合拓寬后豐交流道一線變兩線道，東行增加國道4號下方雙線道及鋼便橋匝道，以分流方式紓解交通，目前僅西行方向從國豐路上國道4號后豐交流道，上下班尖峰時間略有阻塞，高公局將持續針對民眾反映進行滾動檢討，設法改善。

立委江啟臣表示，國道4號西行因未增設匝道，交通不便，豐原端配合施工，更預定2022年1月才會開通，太慢了，建議高公局提前開通西向匝道，方便山城居民上國道4號；高公局允諾將配合調整工序，有機會於2021年即提前開通位於富陽路附近的西行匝道。

另國道1號后里到彰化路段經常塞車，江啟臣於2016年即爭取興建高架道路，以分流改善交通塞問題，高公局表示，目前已完成先期評估作業，並送交通部審核。該路段假日有局部壅塞情形，將持續採開放路肩及匝道局部工程等改善，后里到豐原路段因路肩寬度不足，可考量拓寬改善，但涉及主線跨越橋及交流道匝道橋限制等問題，需進一步研究。

立委柯呈枋及沈智慧表示，高架道路涉及民眾安全及便利，迫切需要，認為高公局的動作太慢；高公局表示，依規定要先期作業評估報告送交通部核定後，再進行可行性評估。

高公局長趙興華並表示，根據統計，國1台中市各交流道塞車，70％以上來自台中市的交通量，高架並不能解決問題，雙方未達共識。立委堅持高公局應將興建高架道路納入考量，交通部次長祁文中允諾會納入評估。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法