國道4號豐勢交流道明起封閉2年 高公局提醒民眾改道

2019-06-16 15:16

〔記者歐素美／台中報導〕國道4號終點豐勢交流道，17日起將封閉兩年！因國道4號是山城地區通往國1、國3及海線地區要道，為配合豐潭段延伸工程，今天上午10點起將封閉上、下匝道，高公局配合完成國道4號下方道道、臨時鋼便橋及拓寬后豐交流道匝道等「三管齊下」，希望減少交通阻塞，並呼籲用路人改道國豐路、后科路。

高公局第二新建工程處表示，豐勢交流道平日行駛車輛約1700輛次、假日逾2000輛次，配合豐潭段延伸工程，現有平面路線需高架，以銜接隧道，17日起將封閉施工至2022年底。

民眾行駛國道4號，東行須提早在后豐交流道下，改走平面道路，小型車則可行駛至14.9k下臨時鋼便橋，連接后科路往豐原大道或直行國豐路接便道通往豐勢路；西行的用路人則需改走平面的國豐路，到三豐路接后豐交流道上國4。

高公局免后豐交流道附近交通阻塞，目前已完成后豐交流道的拓寬，並新增鋼便橋，同時施作完成國道4號下方平面道路，以分散車流。

民眾表示，后豐交流道東行增加2條車道，加上可行駛國道4號下方平面車道，小客車也可行駛鋼便橋，車流分散，較不易阻塞，但西行需改走平面到三豐路口上后豐交流道，短短3公里路程卻有多達11處紅綠燈，恐增加車程時間及造成回堵；高公局對此表示，已協調台中市交通局延長國豐路的綠燈時間，並建議行駛國道4號接國道1號的用路人，北上可改道國豐路到后里交流道上、南下則可至豐原交流道上。

國道4號豐潭段延伸工程，將新建高架橋跨越台3線，銜接公老坪隧道延伸至潭子，再以系統交流道銜接台74線，全長約10.9公里，預計2022年底通車。

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