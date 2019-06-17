國道四號豐勢交流道今天10︰00封閉 東行回堵1.5公里

2019-06-17 12:50

〔記者歐素美／台中報導〕國道4號豐勢交流道今天上午10點10分左右封閉施工，西行方向車流順暢，但下方國豐路到三豐路口略有堵塞，東行則因車道從3線道縮減為1線道，造成車輛回堵約1.5公里，十分嚴重，民眾表示，平常神岡到豐原約5分鐘，今天開了半小時；交通部高速公路局第二新建工程處副處長卓高端表示，因鋼橋便道下午才開放，下午車流就會比較順暢。

國道4號14～17公里及豐勢交流道，配合國道4號延伸工程，原訂上午10點封閉至2021年底，高公局配合車流狀況，今天上午10點10分左右，才在警方協助指揮交通下，派員在豐勢交流道口擺設交通錐，禁止車輛上國道，在上午10點至10點10分之間，許多車輛搶在最後時刻開上國道4號，也有車輛原本要走國豐路，見國道4號尚未封閉，趕緊加速開上國道；國道4號豐勢交流道封閉後，仍有少數車輛不知國道封閉，在交流道口停頓踟躕了一下，才姍姍離去。

國道4號14～17公里處封閉施工，豐勢交流道無法上下，造成西行車輛走平面的國豐路，到三豐路再上國4，致國豐路與三豐路口略有阻塞，停等約5分鐘；地方居民則擔心國豐路前端約7、800公尺僅有一線道，日後上下班尖峰時間恐造成大塞車；另國豐路部分路段低漥，遇大雨即淹水無法通行，居民希望相關單位能改善，以免到時造成嚴重交通問題。

另國道4號東行方向，則因14～17公里處封閉施工，神岡到豐原路段，原為3線道逐漸縮減至1個車道，今天上午造成大塞車，車輛回堵約1.5公里，民眾表示，原本神岡到豐原走國道4號只要約5分鐘，今天因封閉施工，走了約半小時。

交通部高速公路局第二新建工程處副處長卓高端表示，因要將上國道4號的車流引導下后豐交流道後，施工路段才能封閉，因此上午新建的鋼便橋並未啟用，預計下午鋼便橋啟用後就能改善回堵情形。

卓高端並呼籲民眾要北上國道1號，可改走豐科路到后里交流道；南下則改走豐原交流道，車輛分流，可減少三豐路口阻塞；針對封閉施工造成的影響，高公局將觀察3日，19日再滾動檢討改善。

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