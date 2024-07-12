桃園龍潭社宅「上林好室」7月底開工 「五福段」審議中

桃園市長張善政期盼施政更符合地方需求，加速龍潭建設與發展。（桃園市府新聞處提供）

2024/07/12 23:59

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市長張善政今日帶領市府團隊舉辦「訪視基層龍潭區座談會」，住宅發展處說明龍潭2處社宅規劃進度；國家住宅及都市更新中心興辦「上林好室」社宅部分，這個月31日開工，預計2027年完工，市府興辦「五福段」社宅，預計2029年開工。

住宅發展處長邱英哲在會中說明龍潭區規劃中的社宅興辦，包括市府負責五福街的五福段社宅，以及國家住都中心興辦的龍華段「上林好室」等二處社宅。

請繼續往下閱讀...

邱英哲提及，五福段社宅的興辦，因大昌路整體開發計畫還在內政部土徵小組審議中，另外，土徵小組先前也就此開發案的公益性跟必要性請住宅發展處說明，待內政部土徵小組、都委會審議同意後，社宅用地從農業區變更成住宅區，後續期程才能進行，預估2028年6月發布都市計畫實施，2029年開工。

「上林好室」社宅，設計12層140戶，預計2027年完工，據國家住宅及都市更新中心指出，去年10月30日向桃園市府申請建造執照，今年4月23日取得建造執照，該案將於7月31日開工。

桃園市社宅興建進度，市府2014年迄今發包22處6116戶，已完工14處4374戶、興建中2處330戶、設計中6處1412戶。

今年至明年將陸續啟動10處2270戶，另儲備9處以上基地，至少2157戶，預計2030年前啟動43處1萬543戶，預計完工32處8386戶以上。

張善政主持座談會時強調，市政建設如要符合地方及民眾需求，就須認真傾聽在地基層的心聲，未來市府也將持續努力、廣納建言，具體解決地方的問題，期盼讓施政更符合地方居民需求，加速龍潭的建設與發展。

龍潭區長黃世琪表示，今、明年陸續規劃龍潭區社福館、原住民集會所、補強三林市民活動中心耐震度、增設龍潭區公墓公園納骨堂櫃位及牌位、改善龍潭運動公園戲水區設施等，提供龍潭鄉親更優質友善的居住環境。

龍潭區長黃世琪表示，今、明年陸續規劃龍潭區社福館、原住民集會所。（記者黃政嘉攝）

桃園市府住宅發展處說明龍潭社宅規劃進度。（桃園市府新聞處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法