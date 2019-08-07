導入鐵道美學 林佳龍：4年7億整建南迴鐵路9車站

2019-08-07 12:54

［記者黃明堂／台東報導］交通部長林佳龍今天視察南迴鐵路，宣布在不影響電氣化計畫期程前提下，將編列7億元分4年辦理台東到屏東9個車站站體，導入鐵道美學，讓各車站都能有不同特色，成為遊客新的打卡景觀。

林佳龍強調，這筆經費是由立委劉櫂豪爭取。兩人今天由縣議員王文怡、黃治維及台東市民代表蔡政家、陳金溪陪同，到知本車站視察月台改建工程。

劉櫂豪強調，南迴線車站的站體改善應比照過去花東車站效能改善計畫，依據地方特色，做審慎的評估及深度設計，使每個站都能成為具有特色的觀光景點。

劉櫂豪說明，今年4月在立法院交通委員會質詢政務次長王國材時，要求鐵道局正在辦理的南迴鐵路電氣化計畫應納入南迴沿線各車站站體改善，方能提供旅客更好的運輸服務，同時促進當地的觀光及相關產業發展。6月份並邀集鐵道局召開「南迴各車站站體及設施改善規劃研商會議」，會後決議南迴線車站既有老舊站體需辦理耐震評估安全補強，所需費用甚高，倘各車站僅辦理補強及外觀美化，不符經濟效益，因此期能比照花東車站效能改善計畫，考量引進地方特色，做縝密的評估及深度設計，重新改善南迴線各車站。

林佳龍做出政策性宣示，允諾南迴線各車站站體設施改善以不影響南迴計畫期程，另立建設計畫比照花東鐵路效能案辦理將編列7億元分4年期從109年度開始辦理，今年先辦理規劃評估。

林佳龍強調，新站體的規劃將導入鐵道美學，工程設計必須先通過鐵道美學專家的審核。

劉櫂豪表示，以池上及台東車站為例，池上車站以穀倉為設計意向，將田園景致及農村意向呈現出來，而台東車站以海洋文化為設計理念，並且反映出多元族群共生共存的和諧性，這些車站完成後，都立即成為遊客觀光旅遊打卡拍照的景點。

知本車站正進行月台及相關設施改善，鐵道局簡報相關進度，說明目前配合月台延伸工程整體進度，第1月台及站房電梯預定於今年11月20日啟用，而第2月台電梯將於109年5月14日啟用，屆時必能提昇知本車站的服務品質，提供旅客舒適便利的運輸服務。

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