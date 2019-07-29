國安私菸案》林佳龍：是危機也是華航大改革的契機

2019-07-29 13:08

〔記者歐素美／台中報導〕交通部長林佳龍今天至台中市后里區會勘舊山線時，針對國安私菸案，再次強調，「查明真相不護短，究責無上限」，並非要針對任何人，而是必需釐清真相，才能解決問題，這一次的涉嫌違法私菸案，是危機也是華航大改革的契機，這樣才能重拾國人對華航的信心。

林佳龍指出，國安涉嫌違法走私案件，大家看法一致，只是強調的重點不一樣，一定要查明真相不護短，究責無上限，這是其一直秉持的原則。

他說，華航從比較抗拒，現在配合，並終於公布從2006年到這次總統專機有菸品採購違法可能涉及的證據，強調「釐清真相後才能進行改革」，我們目的不是要去針對任何人，因為這可能涉及長久的陋習或共犯結構。

林佳龍說，「我們是要解決問題，很高興府院都支持我，社會大眾也願意給我一點時間，我相信這也是華航大改革的一個契機，把這一次的涉嫌違法私菸的案件，從危機轉為改革的契機，這樣能才能重拾國人對華航的信心，這個才是我們現在要一起來面對、共同來解決的重點」。

林佳龍表示，私菸案要釐清的重點，包括人事時地物及過程、因果關係等，目前有關菸品數量只是公布的第一步，至於涉及的人跟整個過程，都應該要來釐清，目前司法已在調查，他也要求華航在不違反偵查的原則下，以公開及透明的態度，掌握多少事實就公布，讓社會也可以了解，除了已查到的菸品數量、經手的人、相關決定是什麼時候做的，除了菸品是否有其他免稅品，都要一一來釐清。

林佳龍也肯定華航在週末動員所有人力，把先前認為不可能的事做出來，案發頭3天，謝董事長表示，電腦系統轉化，資料找不到了，但「只要有心就能解決問題」，再次期勉華航以公開透明的態度，負責任向社會釐清真相，這是長期累積的問題，再次強調「誠實是解決問題的最好方法，也是華航重拾社會信心的開始」。

另媒體詢問華航要求公司化，以避免政黨安插人事，林佳龍說，華航已是上市公司，交通部是最大股東及主管單位，才會更積極主動督導，華航只要秉持公司治理、依法辦事，就能徹底解決問題。

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